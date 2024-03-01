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社會 社會焦點 保障人權

偷車狂飆連奪2命！撞警兇嫌悲慘身世曝　鄰居嘆：他媽媽好可憐

記者郭世賢、吳佩蓁／基隆報導

34歲簡姓男子昨晚（2月29日）疑似精神狀況不佳，在澳底漁港偷走一輛貨車後，一路往基隆狂飆，先在台62線撞死劉姓巡路員後，又開車衝進八堵分駐所，造成24歲員警蘇昱鴻不幸殉職，簡男最後闖入平交道遭區間車撞上身亡。簡母表示兒子的精神狀況不佳，有幻覺、幻聽等症狀，鄰居也透露簡男父親、哥哥、姊姊疑似精神都有問題。

▲▼撞警嫌犯簡男哥哥 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲撞警嫌犯簡男的哥哥現身 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲▼簡男鄰居透露他悲慘身世 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲鄰居透露簡男個性孤僻，很少與鄰居互動，疑似精神狀況不佳 。（圖／記者郭世賢翻攝）

簡男鄰居表示，簡男是新北貢寮人，小時候以前很乖，還會跟人講話，20幾歲時也還有在核四做粗工，但後來不知為何就沒有工作待在家，也不與鄰居互動，也沒看過有朋友來找他，如今發生這種事鄰居也感到十分訝異。

鄰居透露簡男的父親已經過世，生前疑似有精神疾病，和簡母生下2男1女，3個孩子疑似精神都有問題，簡男是老么，與哥哥、母親同住，姊姊則住在安養院，簡母獨立撫養3個孩子十分辛苦，忍不住感嘆「他媽媽好可憐」。

簡母表示，兒子的精神狀況不佳，有幻覺、幻聽等症狀，有時還會自言自語，農曆年前有帶他前往精神科就診，也有服用藥物控制，但昨夜約8點多，兒子突然大叫了一聲，隨後只穿著一條內褲便跑出家門，沒想到竟會偷貨車撞死員警。

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