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台灣祭4月登場！南方大唱複賽、行前派對3／2起屏東公園暖身

▲2023南方大賽複賽。 。（圖／屏東縣政府提供，下同）

▲2023南方大賽複賽。 。（圖／屏東縣政府提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

「台灣祭」4月登場，提前於3月2日至3日在屏東公園暖身開跑，首日下午1點由「南方大唱」30組入選樂團同場飆唱，隔日下午2點為「台灣祭 X 邊緣仔小搖滾行前派對」，由P!SCO、固定客、謎路人、男子漢、慶記KTV等5組知名樂團示範演出，邀請歌迷參與。

▲2023南方大賽複賽。 。（圖／屏東縣政府提供，下同）

屏東縣府傳播暨國際事務處表示，近年全台音樂節遍地開花，為了維持台灣祭競爭力，今年與日本神戶Coming Kobe音樂祭，以締結姊妹音樂活動方式交流演出，日方規劃索尼音樂娛樂有限公司旗下藝人SABOTEN(火影忍者片尾曲演唱者)於台灣祭演出，而屏縣府則由南方大唱冠軍隊伍，於5月到日本神戶Coming Kobe音樂祭登台演出，該消息公告後南方大唱報名數量高達250組。

傳播處指出，南方大唱參賽隊伍每組都是強者，經過評選委員們一番激烈海選後，30強進入複賽，包括入圍金曲獎「神棍樂團主唱歐比王」、新竹九降風樂團大賽冠軍「Tickle Tickle」、北流音樂不斷電競賽全國六強「¡Vamos!」、貢寮海祭全國三十強「勁爆羅雷」、台啤創世代優勝「核果人」等，整體實力堪稱近年最強陣容，全國複賽將在3月2日下午1點於屏東公園舉行。

傳播處表示，為了持續擴大台灣祭的量能，將屏東打造為年輕人優質文化搖籃，因此今年加碼與在地音樂品牌聯名舉辦「台灣祭 X 邊緣仔小搖滾行前派對」，邀請知名樂團「P!SCO」、海洋音樂祭評審團賞「固定客」、百萬流量的「謎路人」樂團、屏東在地知名樂團「男子漢」，以及台灣知名DJ組合「慶記KTV」一同於3月3日下午2點在屏東公園聯合演出，全程免費入場。

台灣祭將於4月4日至6日屏東墾丁開唱，日前釋出滅火器、美秀集團、回春丹等超過50組演出名單，除了有堅強陣容的傳統外，今年更是推出許多超優質跨領域合作，包括玖壹壹ft.葛西瓦、法拉利姐ft.固定客、大嘻哈超火組合Multiverse攜手西屯純愛組，打造出狠操俱樂部等超夢幻演出組合，讓樂迷期待度破表，紛紛在社群上留言「屏東縣政府是撿到石油嗎？」、「小米姐太強啦！」。

更多活動詳情請至「屏東縣政府傳播暨國際事務處」及「台灣祭」臉書查詢。

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