除舊佈新易受傷！平時訓練事前暖身　醫曝動作要領免受傷

▲執行清掃工作除了事前暖身外，平時也要多做強化肌群的訓練。（圖／玉里醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

人們深信除舊佈新將可以去除霉運、迎來好運，隨著春節的臨近，家家戶戶都開始進入繁忙的大掃除階段，清除舊物、掃去髒汙、擦亮擺設迎接新的一年和新氣象。為了迎接新年大幅度的清理，工程浩大，那麼如何避免運動傷害呢？

▲▼醫師提醒迎春大掃除應注意動作要領。

運動傷害的範圍很廣，而任何運動造成的傷害都可以稱為運動傷害：缺乏暖身運動、不正確使用器械、姿勢不正確、用力過度或反覆動作時間過久等等，都有可能造成運動傷害。

衛生福利部玉里醫院職能治療科的楊捷閔職能治療師就建議，平常若有時間，就要保持清掃的習慣，如果到了春節期間才進行家中全部的清掃工作，就會十分費力。

楊職能治療師也提醒，打掃不僅要注意自身身體狀況、事先暖身，使用的工具也很重要，我們平常打掃做家務時最重要的是保護腰部，彎腰動作能避免則避免，以下她有幾點建議：

1.如需要常常彎腰工作時，平常可以鍛鍊核心肌群，用肌肉力量保護脊椎。

2.搬重物時深蹲再搬起，讓手臂好施力，並運用腿部力量，避免彎腰傷及脊椎。

3.盡量使用伸縮桿掛衣服，不讓手部常常要抬高。

4.洗碗時，若有彎腰動作，可墊適當高度的小凳子一腳踩住，類似於蹲馬步的姿勢，目的是讓背脊打直，避免傷到脊椎。

5.盡量不要仰賴太護腰的支撐，因為這樣會使得肌肉變得缺乏鍛鍊而無力。

大掃除期間大量勞動易受傷，玉里醫院也呼籲，民眾如有相關問題，可以洽萬寧院區的神經內科，醫師評估過後若有復健需求，便可以與我們的物理治療師進行預約，玉里醫院關心各位鄉親的健康，萬寧院區電話：03-8861310#202