榮泰創數據：韓國瑜聲量居藍軍之首　黃國昌、黃珊珊成「新天王」

▲榮泰創數據今天公布最新網路數據調查結果。（圖／榮泰創數據提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

立法院新會期開議，榮泰創數據今（29）公布「立院新會期藍綠白三黨戰力如何？誰是國會新一代戰將？」網路數據調查結果，顯示國民黨籍的立法院長韓國瑜、新科立委徐巧芯聲量居藍軍之首，民進黨團體聲量最高，但個別立委成績未有突出表現，至於民眾黨「雙黃」黃國昌、黃珊珊已成為黨內新天王，但其餘立委相對缺乏話題性。

為了解新會期三黨在立院的表現，榮泰創數據觀察自2月1日國民黨贏得立法院正副院長選舉以來，三黨團在國會的網路聲量狀況，其中藍綠兩大黨總聲量接近，民進黨以8.2萬佔據第一，國民黨以7.8萬緊追在後，僅取得8席立委席次的民眾黨，聲量則為6.3萬，顯示民眾黨除了立委人數上佔劣勢外，整體的戰力和曝光度也落後於兩大黨，民眾黨能否在國會發揮關鍵少數的作用，將會是本會期值得密切關注的焦點之一。

進一步觀察三黨各自立委的個別表現，榮泰創數據指出，國民黨由韓國瑜以26.7萬則聲量一枝獨秀，重砲級戰將徐巧芯12.1萬位居第二；團體聲量居首的民進黨，個別立委的成績卻未有突出表現，反而呈現相對均衡的戰力團隊，其中由新科立委黃捷以5.7萬則聲量脫穎而出，與聲量達到5.6萬則的「萬年總召」柯建銘的表現相差無幾。

民眾黨方面，榮泰創數據說明，由「雙黃」領銜的民眾黨團，總召黃國昌以13.7萬拔得頭銜，其次是副總召黃珊珊有超過6.2萬則聲量，兩人已成黨內新天王，其餘立委相對缺乏話題性。同時，外界期待「戰神」黃國昌能有驚人表現，但他近期卻是狀況連連，不但提早開議遭藍綠否決，政黨協商繞了一圈又變成接受民進黨主張，這種試圖極大化聲量、大做文章的行徑，也導致他雖然有高聲量，但卻伴隨著不少負面評價。

榮泰創數據表示，整體而言，藍綠兩大黨團體戰力的成績勢均力敵，不論是在資源配置或議題操作上都佔有優勢，足以在空戰領域中搶得先機。隨著各陣營積極備戰委員會召委選舉及重點法案的推進，透過各黨立委的個人表現，可以看出誰是黨內實力突出的戰將，未來能夠在議題發揮上有能見度較高的舞台空間。

不過，榮泰創數據也提醒，若只想依靠聲量或噴政治口水，恐怕難以贏得民眾的支持與認同，而民眾黨也應思考如何構思政策論述，發揮議題擴散的能力，以維持聲量的穩定，避免被邊緣化或過度依賴於個別人物。