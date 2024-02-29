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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

重申沒卡韓國瑜　外交部：吳釗燮2／23已拜會

▲▼外交部長吳釗燮接受澳洲廣播公司（ABC）資深主持人Sarah_Ferguson視訊專訪。（圖／外交部提供）

▲外交部長吳釗燮。（資料照／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

針對台灣民主基金會改組議題，外交部發言人劉永健今（29）重申，外交部長吳釗燮已在2月23日拜會立法院長韓國瑜，就董事長改選事宜交換意見，台灣民主基金會昨天也正式發布新聞稿，依據該會章程，董事長出缺3個月後必須重新改選，目前正在協調召開董事會的時間，該基金會為獨立運作的國家級基金會，外交部尊重其治理與運作。

民主基金會昨天也發布3點聲明表示，第一，依據「財團法人臺灣民主基金會捐助暨組織章程」第八條及第十條規定，該會董事長游錫堃已於交接立法院長職務後，卸任該會當然董事及董事長職務，董事職務並由韓國瑜遞補，董事長職務則由副董事長、外交部長吳釗燮代理，依據該會章程規定，董事長出缺後3個月內必須重新改選董事長，目前正在協調召開董事會時間。

民主基金會表示，第二，該會政黨補助皆依照「財團法人臺灣民主基金會捐助暨組織章程」及「財團法人臺灣民主基金會政黨補助計畫作業要點」相關規定辦理，並依據立法院各政黨席次比例分配各政黨補助金額。

民主基金會說明，第三，該會國內補助案件，任何國內學術機構及非政府組織，只要具備合法登記及立案的資格，皆可向該會提出申請。

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關鍵字：

外交部吳釗燮立法院韓國瑜

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