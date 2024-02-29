家樂福歡慶「台南400」　3／12日前集結台南標竿品牌上架經典爆款美食！

▲家樂福歡慶「台南400」，集結台南標竿品牌上架經典爆款美食，並舉辦多項專屬優惠，2024台灣燈會無人機演出，家樂福也成為了表演的一環。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

全台家樂福量販/超市/線上購物搶購中，最多貨量就是台南！家樂福會員專屬尋人啟事，姓名有「台」、「台」、「南」，活動期間消費不限金額，有機會獲得紅利點數！

家樂福指出，1624年荷蘭人抵台建立「熱蘭遮城」也就是現址安平古堡，至今台南邁入建城400年慶，如此輝煌難得的盛會，家樂福以行動支撐共襄盛舉！即日起至3月12日家樂福推出為期2週的台南400慶，為暖身造勢，首波委由台南在地知名手製帆布包工藝業者「廣富號」所製造生產的肩背托特包，融入『在地創生、 永續共好』的理念。並特邀台南插畫家「邱浡洧」老師」設計出品，包面設計概念以時間軸出發，穿越400年前先民渡海來台, 串連主要歷史代表建築作為年代表現；搭配台南「甜」的特色以及遊客觀光創意，創作出全台限量4000個台南400托特包，預購量秒殺(2600個)完銷！

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為滿足顧客對台南400托特包的喜愛，２月29日起至3月12日現貨量1400個開賣，現在全台家樂福量販/超市/線上購物有機會搶購！特別厚愛台南地區分店，預計每間超市分店都有至少20個販售，數量有限售完為止。

驚豔的還有今年在台南舉行的2024台灣燈會，其中無人機演出，家樂福也成為了表演的一環，由空拍機組成的創意Logo點亮台南的星空！雖然已放完春節連假，回到崗位上班上課，但台南的美食魅力，家樂福盡收眼底，２月29日起至3月12日全台家樂福量販/超市/線上購物/家速配同步上架為期2週的台南美食節！

提到台南早餐，有著那迷人的牛肉湯、鍋燒意麵，還有連開山祖師爺鄭成功都熱愛的虱目魚！台南虱目魚養殖面積、產量皆是全國第一，虱目魚肉質細而鮮美，亦有「牛奶魚」之稱，是台南人餐桌上不可或缺的食材，觀光客到台南必吃得鹹粥、台南鮮魚湯皆是以虱目魚為基底料理。

家樂福嚴選與虱目魚養殖達人陳清岳合作，從產地開始全程把關，鹹淡水混和養殖、控管優良飼料、全程冷鏈低溫加工配送，現在顧客都可以輕鬆在家樂福選購到美味營養的虱目魚！現正上架：家樂福嚴選冷凍去刺虱目魚肚、家樂福嚴選冷凍整尾去刺虱目魚、家樂稫嚴選冰鮮虱目魚、家樂福嚴選冷凍虱目魚皮、家樂福嚴選冷凍虱目魚柳，限時優惠開賣！

台南一共有37個行政區，素有美食之都的台南，每個行政區都有其特色美食。家樂福網羅台南美食，包含起源於新化派出所所長體諒同仁吃早餐不便，開始滷茶葉蛋，美味名聲逐漸成為現在家喻戶曉的所長茶葉蛋；同樣位在新化地瓜大本營，秉持讓大家吃到美味可口地瓜而嶄露頭角的瓜瓜園地瓜酥，此次還特別推出瓜瓜園米乖乖烤地瓜口味。而家樂福嚴選台南各地知名食材，來自麻豆元旦的麻鑽農坊手工柚子老茶、提到芒果一定會想到的玉井之門愛文芒果乾、白河蓮藕粉、KAKA台南潮蝦餅、100%台灣黃金牛蒡的笑蒡隊台南將軍牛蒡茶，不用繞台南一圈，就能輕鬆品嚐到台南經典特產！

家樂福攜手台南在地標竿企業共展台南榮耀，包含統一企業創辦於台南永康，超過50年，力行「品格、品牌、品味」精神深耕永續，經典與創新食品是台灣人生活成長共同記憶，包含科學麵、統一肉燥麵、滿漢大餐等推出最低85折優惠折扣！台塩生技以傳統海鹽起家，用健康好塩製作洗沐用品，配合家樂福台南周有買1送1以及第二件5折優惠。大成食品的經典雞塊、奇美食品更推出新商品特色魚餃，有媽媽味道的台糖冷凍手工水餃系列，黑橋牌香氣撲鼻的高粱酒香腸，發跡於台南的知名品牌，在家樂福台南週紛紛推出最低8折優惠折扣。另外知名品牌一家人、康乃馨、萬國通路、好室喵、坤成實業都從台南根基出發，共同於家樂福台南周歡慶台南400，系列優惠讓民眾感受台南400熱鬧氛圍。

家樂福台南400系列活動超狂送，尋人啟事2/29起至3/12，姓名裡有『台』或『台』或『南』同字者，於家樂福量販店/家樂福超市/家樂福線上購物/家速配，單筆消費不限金額，就有機會獲得紅利點數400萬點(總計10名，現金價值約13,333元)。台南區門市限定加碼抽總價值百萬購物金：2/29日至3/12於指定台南地區門市消費滿400元，即可獲得一次抽獎機會，買越多中獎機率越高（限定門市- 量販：安平店、中正店、中華店、仁德店、新營店、新仁店；超市：台南莊敬店、台南裕農店、台南北安店、台南開元店、永康二王店）。