台南市勞退說明會　保障勞退兼顧金融理財知識

▲為保障勞工退休金權益，台南市勞工局與勞動部，訂於3月22日於善化啤酒廠，4月12日於南門勞工育樂中心舉辦「2024年度勞工退休金制度及法令說明會」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為保障勞工退休金權益，讓勞工能在台南安心享受退休生活、落實黃市長偉哲「希望家園」理念，台南市勞工局與勞動部，訂於3月22日於善化啤酒廠，4月12日於南門勞工育樂中心舉辦「2024年度勞工退休金制度及法令說明會」。

勞工局王局長鑫基表示，說明會除了新、舊制勞退法令及實務介紹，更邀請台灣證券交易所專業級講師授課，分享退休金理財規劃、金融知識宣導等相關知識，希望能幫助勞工瞭解自身退休金權益，更能妥善規劃自己的退休金，以保障自身退休福祉。

王鑫基局長補充指出，勞工局積極督促事業單位依法提撥舊制退休金，2023年度總計輔導事業單位提撥新台幣18億6553萬4968元、足額提撥退休金比率高達99.91%。也提醒事業單位應依據勞動基準法第56條第2項之規定，針對當年度符合退休要件的勞工，需於3月底前補足勞工舊制退休金差額，以確保勞工之退休權益。

勞工局進一步提醒，轄內尚有2187家事業單位已歇業解散或已無舊制員工，惟事業單位卻未將舊制專戶之餘款申請領回，累計金額高達3億5877萬7183元，勞工局自2021年起即已開始著手辦理相關專戶之清查作業，並積極聯繫事業單位辦理相關事宜，提醒事業單位亦應留意自身之權益。

有關「2024年度勞工退休金制度及法令說明會」，時間、地點及報名QRcode如下，歡迎事業單位踴躍報名。若有報名方式等相關疑問，歡迎撥打:民治市政中心06-6322231轉6415、6416或6859；永華市政中心:06-2991111轉1065、8375、8566或8432。