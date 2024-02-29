猥褻性侵國中女兒183次！她交男友還吃醋告狀　獸父重判12年

▲台南一名繼父4年來性侵、猥褻繼女共183次，遭判刑12年。（示意圖／翻攝自免費圖庫pexels）



記者吳佩蓁／台南報導

台南1名鐵工阿賢（化名）從繼女小雯（化名）國小四年級起，開始對她伸出狼爪，撫摸身體私密部位，升上五年級後阿賢竟變本加厲，以每周一次的頻率性侵小雯，4年來至少性侵、猥褻女兒183次。一審法官依對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪、對未滿14歲之女子犯強制性交罪、成年人故意對少年犯強制性交罪，共183罪，應執行有期徒刑12年，可上訴。

判決指出，阿賢和小雯母親再婚後，利用與小雯共處一室的機會，從她國小四年級開始不時撫摸她胸部、下體等私密部位，強制猥褻至少20次；小雯升上五年級到滿14歲前，阿賢以每星期1次的頻率指侵、性侵女兒，扣除中間5個多月小雯與母親因故搬離住處，強制性交行為共158次；小雯滿14歲後仍持續遭侵犯共5次，4年間至少遭獸父猥褻、性侵共183次。

直到小雯升國中後交了男友，阿賢得知後氣炸告知學校女兒早戀，老師與小雯晤談交往對象及情形後，小雯才向師長吐露遭繼父侵犯一事，經學校及社工聯繫通報，全案才曝光，小雯母親也因而與阿賢離婚。

台南地院審理認為，阿賢身為小雯的繼父，理應撫育、照顧小雯，竟為逞一己之私慾，罔顧倫常，長期侵犯小雯，造成她身心重創，需要長期接受心理諮商，嚴重影響她身心之健全成長，惡性非輕，依對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪，共20罪，各處徒刑3年6月；又對未滿14歲之女子犯強制性交罪，共158罪，各處徒刑7年6月；又成年人故意對少年犯強制性交罪，共5罪，各處徒刑3年6月，應執行有期徒刑12年，可上訴。