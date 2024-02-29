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快訊／台南新市空地雜草火警　熱心民眾勇助逮獲緃火疑犯

▲台南市新市區一處空地，29日下午發生火警燃燒雜物與野草，消防人員迅速撲滅，有民眾發現縱火疑犯，警消馬上通知警方到場逮捕1名疑犯帶案偵辦。（圖／民眾提供，下同）

▲台南市新市區一處空地，29日下午發生火警燃燒雜物與野草，消防人員迅速撲滅，有民眾發現縱火疑犯，警消馬上通知警方到場逮捕1名疑犯帶案偵辦。（圖／民眾提供，下同）

記者林東良／台南報導

台南市新市區一處空地，29日下午3時39分許傳出火警，現場燃燒雜物與野草，冒出火舌與大量濃煙，消防局119勤務中心據報，馬上出動四大隊所屬南科、善化、山上、新市等消防分隊9車13人前往搶救迅速撲滅，消防人員到場搶救時，有民眾說發現縱火疑犯，警消馬上通知新市所警方到場逮捕1名涉案男子帶案偵辦。

▲台南市新市區一處空地，29日下午發生火警燃燒雜物與野草，消防人員迅速撲滅，有民眾發現縱火疑犯，警消馬上通知警方到場逮捕1名疑犯帶案偵辦。（圖／民眾提供，下同）

消防四大隊指出，該處2023年2/4和3/19燒2次，今天再度傳出火警，有路過熱心民眾發現該名涉嫌縱火的男子，雖沒有目擊縱火過程，但該男子行跡十分可疑，警消獲報報警到場帶回涉案人進一步調查，釐清相關案情。

消防局第四大隊強調，縱火燒野草也涉消防法，消防法第14條規定，田野引火燃燒、施放天燈及具他經主管機關公告易致火災之行為，非經該管主管機關許可，不得為之。主管機關基於公共安全必要，得就轄區內申請項許可之資格、程序、應備文件、安全防護措施、審核方式銷、廢禁從事之區域、時間、方式及其他應遵行之事項,訂定法規管理。違之處3000以下罰鍰。

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