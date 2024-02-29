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慈大醫學院新增2系今年首招　東台灣唯一藥學系受青睞

▲慈濟大學醫學院設立的目的便在解決東部醫療人才缺乏的問題。（圖／慈濟大學提供，下同）

▲慈濟大學醫學院設立的目的便在解決東部醫療人才缺乏的問題。（圖／慈濟大學提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年學測即將寄發成績單，繁星推薦、申請入學報名也將隨即展開，根據大學問網站針對高中生最愛熱門就業科系調查，觀察到需要有國考技專證照考試才能執業的醫藥衛生群科系，在熱門科系排行榜整體關注度高。三十多年前，因東部醫療人員缺乏而設立的慈濟大學，便是以醫學院起家，除原有醫藥衛生相關學系外，今年將新增「藥學系」、「學士後護理學系」。

慈濟大學醫學院陳宗鷹院長表示，慈大醫學院設立的目的便在解決東部醫療人才缺乏的問題，各學系也都是因著地方及社會的需求而設立，目前已有醫學系、醫學檢驗生物技術學系、物理治療學系、護理學系、公共衛生學系、生物醫學暨工程學系、醫學資訊學系、分子生物暨人類遺傳學系、學士後中醫學系，多為國考證照的學系，而專業與人文兼備教學方式，讓歷年來慈大學生考照率遠高於全國平均及格率。東部藥師、護理人力缺乏，感謝教育部看到地方需求，同意慈大於今年度新增「藥學系」及「學士後護理學系」，讓醫學院能更完整培育醫療院所需要的各領域人才。

▲慈濟大學醫學院設立的目的便在解決東部醫療人才缺乏的問題。（圖／慈濟大學提供，下同）

▲慈濟大學醫學院今年將新增「藥學系」、「學士後護理學系」。

藥師不僅有醫療院所的需求，再加上近年社區與連鎖藥局市場興起，也讓藥學系深獲高中生及其家長們的青睞。慈濟大學為什麼要設立藥學系？慈大藥學系又有什麼不同呢？慈濟大學臨床藥學研究所所長劉晉宏教授表示，慈大藥學系為六年學制（兼具基礎藥物科學與臨床藥學訓練），更落實基礎（垂直）與臨床（橫向）課程之整合教學，畢業後授予臨床藥學士（Pharm.D.）學位，可直接與國際藥學教育接軌。六年制藥學系完全是順應世界潮流以及未來趨勢，被培養出來的藥師將更具備臨床藥學知能，以藥學專業來協助醫療人員在病人用藥上把關，更能直接改善花東地區民眾用藥的安全。

慈濟大學提供的各項就學措施，包括：經濟實惠的學生餐廳、100%宿舍提供率，慈濟大學還有慈濟就學獎助金（慈濟公費生）、揚帆啟航助學金（學雜費由政府及慈濟來分攤），有志繼續升學者，慈濟大學還貼心提供應屆畢業生就讀慈大碩士班免學雜費獎勵（以正常修業兩學年為限）。再加上政府提供的私校學雜費及住宿費補助，讓同學們可以以更少的負擔獲得更優質教育品質。

▲慈濟大學醫學院設立的目的便在解決東部醫療人才缺乏的問題。（圖／慈濟大學提供，下同）

慈濟大學擁有慈濟慈善、醫療、教育、人文四大志業豐富資源，更是同學們學習與就業的堅實後盾，因此不論你選擇哪個學系，都可以擁有豐厚的學習資源，讓你成為專業與人文兼具的未來人才。

想了解更多慈濟大學相關資訊，歡迎上網查詢，慈濟大學等著你一起來開創璀璨未來。
 
慈濟大學網頁：https://www.tcu.edu.tw/?page_id=27422
慈濟大學粉專：https://www.facebook.com/TCUfansPage/
 

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