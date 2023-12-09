大學教授「講解春宮圖」遭學生檢舉！原因秒掀論戰

▲某大學教授在課堂上講解春宮圖，結果被學生檢舉。（示意圖／123RF）



記者柯振中／綜合報導

江蘇南京某大學教授被爆在課堂上講解「春宮圖」，讓部分學生感到相當反感，於是向上反映。學校接獲消息，也已經介入調查，消息在微博上曝光後，瞬間掀起了大批論戰。

綜合陸媒報導，這名教授是南京中醫藥大學的教授，當時在課堂上講解「春宮圖」，接著又解釋圖中姿勢所帶來的好處，包括「七傷自癒自除」、「百病不生」以及「百病消滅」等描述。

因為講解的畫面太過露骨，引起學生反感，向上級單位反映，校方得知了這件事，目前也正在介入調查處理。

學生的投訴、校方的回應曝光後，瞬間在網路上掀起論戰，一票人不斷刷留言支持教師，「不是吧，南京中醫藥大學，講授專業的中醫課程，這也要舉報」、「我覺得出現在醫學院很正常啊，誰這麼小題大作」、「查查百度好嗎？這是《素女經》的內容」、「學校這一次應該站出來發個聲明，捍衛學術自由和獨立，並譴責舉報者」、「毛病，這是醫學院，不是幼兒園。」

▼教授在課堂上講解「春宮圖」，引起部分學生不滿。（圖／翻攝微博／時間視頻）



不過，同樣也有部分人認為，「春宮圖」的照片確實十分露骨，若是學生沒有被提醒，突然就看見這些文字、圖片，可能會感到反感，教師應該尋求更好的做法來解決。

至於「春宮圖」的出處為何？其實這是出自中國古書《素女經》，這本書主要為講解房中術以及養生須知，包含心理學、懷孕方法以及性科學等等，內容有許多性知識。