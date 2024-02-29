　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

生成式AI教學結合人社課程！清大：開創新世代研究與創新

▲▼清大從新學期起，將人社課程結合生成式AI教學，希望開創AI世代的研究與創新。（圖／記者許敏溶攝）

▲清大從新學期起，將人社課程結合生成式AI教學，希望開創AI世代的研究與創新。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

生成式AI火紅，也衝擊各大專校院教學研究。清華大學除了為全校學生開設一系列AI通識課程及工作坊，今天（29日）宣布，新學期將生成式AI融入歷史及社會文化分析等人文社會課程，引導主修中文、歷史、教育、法律、管理的學生善用AI工具，有心深入AI領域的人社學生，還可選修「人工智慧與應用」基礎19學分及進階21學分課程，開創AI新世代的研究與創新。

ChatGPT在2022年底問世後，這些文字生成的大型語言模型，對人文社會領域的各個層面都帶來新的影響，也對大學教學與研究。清大是全台第一所針對生成式AI成立工作小組大學，今天宣布新學期起，將人文社會課程結合生成式AI教學。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「當AI浪潮來襲，清大學生要做的不僅是逐浪而行，還要成為造浪者」，清大校長高為元指出，就像80年大學生全面學習使用個人電腦，資工系以外各領域學生，都將迎接生成式AI帶來機會，例如現在常看到應用生成式AI來翻譯、繪圖，就需要語言、藝術人才加入程式開發，故人社領域人才的投入，將大幅提升生成式AI水準，讓理工與非理工專業可進行合作與互動。

▲▼清大從新學期起，將人社課程結合生成式AI教學，希望開創AI世代的研究與創新。（圖／記者許敏溶攝）

▲清大校長高為元表示，AI時代來臨，清大學生要做的不僅是逐浪而行，還要成為造浪者。（圖／記者許敏溶攝）

清大教務長巫勇賢則表示，人社領域學生專長，在於「以人為本」的思辯能力，這是AI難以取代，而AI所寫的文章或繪圖，比較沒有深度與溫度，也是目前AI無法達到，但在AI技術加持下，人社領域學生可以更好地進行語言文字分析，並評估社會影響、開發教學科技等，讓AI更適切為人所用。

清大從新學期起，將人文社會課程結合生成式AI教學。巫勇賢說明，新學期開設的歷史與社會文化分析等人文社會課程，將結合生成式AI教學，引導主修中文、歷史、教育、法律、管理的學生善用AI工具，今年9月新學年開設的醫學人文課程，也將結合AI教學。

此外，巫勇賢表示，清大人文社會AI應用與發展研究中心，還錄製一套「人文社會AI導論」線上微課程，為人社學生的AI基礎知識打底，有心深入AI領域者，還可選修「人工智慧與應用」基礎19學分及進階21學分課程，全面強化系統性學習。該中心也開發出三套生成式AI指令集，包括人文社會學科通用版、科技與社會版、哲學版，公開在清大網頁，供人社領域師生下載使用，讓師生學會如何問問題，以及問出好問題。

清大人社學院學士班大四的洪睿辰，上學期就選修校內AI課程，並將ChatGPT應用在自己最感興趣的編劇領域。洪睿辰說，自己發現生成式AI用在搜尋素材、解讀劇本時可以事半功倍，但編寫出的故事卻缺乏原創性與獨特性，讓自己更堅信：現在AI科技無法取代人類創作。

ET快訊
學校旁邊也沒在讓！　台中10歲女童走斑馬線被撞飛
連上5天累爆「昨天放假很有感」　網敲碗：固定放星期三
22歲妹子可樂當水喝！一張口「恐怖黑洞」　牙齒一碰全掉光
快訊／小姊妹遭撞飛第8天！　姊姊器官功能恢復近八成
獨／交往一年掰了！《戲說》女星證實分手陳子玄前夫
3月沒國定假日崩潰！　網曝：這「2個月」更慘
國道低頭撿痠痛藥膏！害夫妻被撞慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高中生跳軌救人　鐵道學會點名「台鐵應檢討」：第一時間竟狀況外

連上5天累爆「昨放假很有感」　網敲碗固定放星期三：比連假好太多

日本路上1設施「多到數不清」！PTT懂了：難怪都沒違停

大學念獸醫以為很賺卻哭慘！內行搖頭曝「每月爽賺20萬」真相

買冰箱怎挑大小？台電曝4秘訣　看懂「1數值」越高越省電

年代旅遊林大鈞喊沒神隱！品保痛批「演很大」戳穿他2意圖

春節大吃大喝肩頸超硬！恐血管阻塞　中醫提醒留意高血脂

嘉義宮廟欲轉售1.8億　民俗專家提醒：處理不當恐禍延三代

台中男一天牛飲12罐啤酒！胰臟發炎狂腹瀉　醫搖頭：遲早肝硬化

「中國行」影片挨批！鍾明軒：我是台灣人，不代表不能愛上中國

魔術表演遭2男「翻道具」拆台　幻術師大仙：一生志業被踐踏

剛認養3天！幼貓黏緊緊睡著　長大變阿肥...網嘆：要珍惜

屏東弟猝逝擲筊回老家治喪　家屬開門見獨居哥「成乾屍」

王淨剪短髮笑：是不是有點漂亮　撇曹佑寧烏龍婚訊「甜茶在等我(?)」

幻術師大仙被拆台羞辱！　扶輪社社長出面鞠躬致歉

黃嘉千控訴被家暴：以為是我的錯！　曝從沒阻止夏克立「跟家人見面」

拆台幻術師大仙遭灌爆！　扶輪社決議 「2社員退出」

過年美髮店太忙無法休息　老闆幫員工餵食＋小便XD

三重傾斜大樓注水「扶正」！屋主當建商蓋「起家厝」：負責到底

0自備購屋再進化！　「台積電工程師限定」高雄新案直球對決

高中生跳軌救人　鐵道學會點名「台鐵應檢討」：第一時間竟狀況外

連上5天累爆「昨放假很有感」　網敲碗固定放星期三：比連假好太多

日本路上1設施「多到數不清」！PTT懂了：難怪都沒違停

大學念獸醫以為很賺卻哭慘！內行搖頭曝「每月爽賺20萬」真相

買冰箱怎挑大小？台電曝4秘訣　看懂「1數值」越高越省電

年代旅遊林大鈞喊沒神隱！品保痛批「演很大」戳穿他2意圖

春節大吃大喝肩頸超硬！恐血管阻塞　中醫提醒留意高血脂

嘉義宮廟欲轉售1.8億　民俗專家提醒：處理不當恐禍延三代

台中男一天牛飲12罐啤酒！胰臟發炎狂腹瀉　醫搖頭：遲早肝硬化

「中國行」影片挨批！鍾明軒：我是台灣人，不代表不能愛上中國

傳華裔病毒專家對中國洩密　遭加拿大實驗室解雇

幼年紅斑性狼瘡治療新發現！台大研究「用藥時間點提前」降死亡風險

醫院前車禍！轎車左轉與機車相撞　19歲女騎士重摔左腳骨折

學校旁邊也沒在讓！10歲女童上學走斑馬線　慘遭撞飛畫面曝

許光漢拍攝現場化身導遊！清原果耶逛台南全美戲院

豪門太不好當！邵雨薇一秒變芭比　嗆尪：我就是我請記得

酒駕載3子女自摔害兒亡！醉父遭起訴　檢建議上調刑期

國泰貨運站致力可持續發展　率先採用50%循環再用塑料包裝

有草莓煉乳小泡芙、莓果起司千層！　超商5款新草莓甜點麵包開吃了

泰國衛生部長：今年底前「禁止娛樂用大麻」　全面回歸醫療

生活熱門新聞

亞尼克倒店潮　對手爆內幕：惹到我這瘋子

一家5口找新竹→松機接送　開價1600元全看傻

長榮航空機票「下殺75折起」　來回票最低2088元

台女網紅進軍日本AV：我此生無憾

「台灣坊主」現蹤！入夜雨最大　連2天跌破10℃

產檢胎兒手指異常！她堅持要生結局反轉

即／拆台幻術師　扶輪社：2社員退出

溫度大怒神！強冷空氣凍3天「跌破10度」　雨區「全台中獎」時間曝

晚安小雞慘況曝！傳30坪擠百人共用馬桶

4年ㄧ次229！　4生肖「逢9大發」財神到

強烈冷氣團要來了！5縣市低溫特報　今下午到明晚跌破10度

男友愛撫到一半…睡著了！妹子傻眼　一票爆共鳴

3月沒國定假日崩潰！網曝：7、8月更慘

「全台連下2天」倒春寒！今午後轉雨　明濕冷急凍探10℃

更多熱門

相關新聞

新竹東區購屋需求「源源不絕」　在地：園區客換屋週期僅5~8年

新竹東區購屋需求「源源不絕」　在地：園區客換屋週期僅5~8年

新竹東區有7~8成買盤來自園區客，其中清大商圈中古屋成交單價僅4字頭上下，3房總價1500~1800萬元，頗受年輕園區客青睞。在地房仲表示，園區客薪資調升幅度大又快，換屋週期偏短，平均僅5~8年，也使得購屋需求源源不絕。

用AI準備入學書審資料　教授：複製貼上一定抓包

用AI準備入學書審資料　教授：複製貼上一定抓包

Peugeot新車導入ChatGPT

Peugeot新車導入ChatGPT

企業最愛大學生調查「成大蟬聯第1」　北科大躍技專龍頭

企業最愛大學生調查「成大蟬聯第1」　北科大躍技專龍頭

AI模型「Sora」橫空出世　引發取代人類憂慮

AI模型「Sora」橫空出世　引發取代人類憂慮

關鍵字：

生成式AIChatGPT清大人文社會

讀者迴響

熱門新聞

亞尼克倒店潮　對手爆內幕：惹到我這瘋子

台灣女網紅震撼進軍日本AV！官網被灌爆

一家5口找新竹→松機接送　開價1600元全看傻

樓上每天沖廁所上百次　妹子一看鄰居家傻了

台AV女優田井虹「超狂背景起底」

全球最佳醫院排行　台灣「這間」擠下台大

霍建華現身機場「要拍現在拍，別跟著我」

長榮航空機票「下殺75折起」　來回票最低2088元

台女網紅進軍日本AV：我此生無憾

「台灣坊主」現蹤！入夜雨最大　連2天跌破10℃

產檢胎兒手指異常！她堅持要生結局反轉

即／拆台幻術師　扶輪社：2社員退出

搶票啦！IU首攻小巨蛋「5種票價、搶票日出爐」　主辦：全場實名制

《黑暗榮耀》變態老師新婚1年GG　公司尷尬認：離婚了

溫度大怒神！強冷空氣凍3天「跌破10度」　雨區「全台中獎」時間曝

更多

最夯影音

更多
魔術表演遭2男「翻道具」拆台　幻術師大仙：一生志業被踐踏

魔術表演遭2男「翻道具」拆台　幻術師大仙：一生志業被踐踏
剛認養3天！幼貓黏緊緊睡著　長大變阿肥...網嘆：要珍惜

剛認養3天！幼貓黏緊緊睡著　長大變阿肥...網嘆：要珍惜

屏東弟猝逝擲筊回老家治喪　家屬開門見獨居哥「成乾屍」

屏東弟猝逝擲筊回老家治喪　家屬開門見獨居哥「成乾屍」

王淨剪短髮笑：是不是有點漂亮　撇曹佑寧烏龍婚訊「甜茶在等我(?)」

王淨剪短髮笑：是不是有點漂亮　撇曹佑寧烏龍婚訊「甜茶在等我(?)」

幻術師大仙被拆台羞辱！　扶輪社社長出面鞠躬致歉

幻術師大仙被拆台羞辱！　扶輪社社長出面鞠躬致歉

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面