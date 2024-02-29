生成式AI教學結合人社課程！清大：開創新世代研究與創新

▲清大從新學期起，將人社課程結合生成式AI教學，希望開創AI世代的研究與創新。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

生成式AI火紅，也衝擊各大專校院教學研究。清華大學除了為全校學生開設一系列AI通識課程及工作坊，今天（29日）宣布，新學期將生成式AI融入歷史及社會文化分析等人文社會課程，引導主修中文、歷史、教育、法律、管理的學生善用AI工具，有心深入AI領域的人社學生，還可選修「人工智慧與應用」基礎19學分及進階21學分課程，開創AI新世代的研究與創新。

ChatGPT在2022年底問世後，這些文字生成的大型語言模型，對人文社會領域的各個層面都帶來新的影響，也對大學教學與研究。清大是全台第一所針對生成式AI成立工作小組大學，今天宣布新學期起，將人文社會課程結合生成式AI教學。

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「當AI浪潮來襲，清大學生要做的不僅是逐浪而行，還要成為造浪者」，清大校長高為元指出，就像80年大學生全面學習使用個人電腦，資工系以外各領域學生，都將迎接生成式AI帶來機會，例如現在常看到應用生成式AI來翻譯、繪圖，就需要語言、藝術人才加入程式開發，故人社領域人才的投入，將大幅提升生成式AI水準，讓理工與非理工專業可進行合作與互動。

▲清大校長高為元表示，AI時代來臨，清大學生要做的不僅是逐浪而行，還要成為造浪者。（圖／記者許敏溶攝）

清大教務長巫勇賢則表示，人社領域學生專長，在於「以人為本」的思辯能力，這是AI難以取代，而AI所寫的文章或繪圖，比較沒有深度與溫度，也是目前AI無法達到，但在AI技術加持下，人社領域學生可以更好地進行語言文字分析，並評估社會影響、開發教學科技等，讓AI更適切為人所用。

清大從新學期起，將人文社會課程結合生成式AI教學。巫勇賢說明，新學期開設的歷史與社會文化分析等人文社會課程，將結合生成式AI教學，引導主修中文、歷史、教育、法律、管理的學生善用AI工具，今年9月新學年開設的醫學人文課程，也將結合AI教學。

此外，巫勇賢表示，清大人文社會AI應用與發展研究中心，還錄製一套「人文社會AI導論」線上微課程，為人社學生的AI基礎知識打底，有心深入AI領域者，還可選修「人工智慧與應用」基礎19學分及進階21學分課程，全面強化系統性學習。該中心也開發出三套生成式AI指令集，包括人文社會學科通用版、科技與社會版、哲學版，公開在清大網頁，供人社領域師生下載使用，讓師生學會如何問問題，以及問出好問題。

清大人社學院學士班大四的洪睿辰，上學期就選修校內AI課程，並將ChatGPT應用在自己最感興趣的編劇領域。洪睿辰說，自己發現生成式AI用在搜尋素材、解讀劇本時可以事半功倍，但編寫出的故事卻缺乏原創性與獨特性，讓自己更堅信：現在AI科技無法取代人類創作。