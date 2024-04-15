OpenAI東京成立亞洲首個辦事處　將推出日語優化GPT-4自訂模型

▲OpenAI宣布在東京設立第一個亞洲辦事處。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國人工智慧（AI）開發公司OpenAI於15日宣布在東京設立亞洲首個辦事處，同時也是繼舊金山、倫敦、都柏林之後OpenAI在全球的第4個據點。未來日本法人將由前Amazon Web Services（AWS）Japan社長長崎忠雄主導。OpenAI的CEO阿特曼（Sam Altman）也在致詞中表示期待與日本建立長期合作關係。

▲前AWS Japan社長長崎忠雄將成為OpenAI在日本法人的主導者。（圖／路透）

根據日媒ケータイWatch報導，在日本東京舉行的記者會上，OpenAI營運長（COO）萊特卡普特（Brad Lightcap）親自現身並表示，東京辦公室的設立對公司而言具有重大意義，日本的單周活躍用戶超過200萬人，在此基礎上將日本市場開發日語優化的GPT-4自定義模型。

▲萊特卡普特表示，將開發日語優化的全新GPT-4自定義模型。

OpenAI執行長阿特曼則透過影片方式表示，「期待與日本的各位、政府、企業、研究機關建立長期的合作夥伴關係。在日本，人類和技術有著為了公共利益而相互合作的歷史和土壤根基，我相信人工智慧可以進一步提高日本人的創造性和生產力。」他說，在日本設立辦事處是自然而然的選擇。