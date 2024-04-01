OpenAI首間亞洲辦公室　4月落腳東京

▲消息指出，OpenAI計劃4月在東京設立亞洲辦公室 。（圖／路透）



實習記者任庭儀／編譯

有消息指出，美國人工智慧（AI）開發公司OpenAI計劃於4月開設亞洲辦公室，地點就位在日本東京，將為日本提供量身打造的企業服務。除美國總部以外，這將是OpenAI在海外的第3個據點。

綜合《彭博社》、《日經亞洲評論》（Nikkei Asia）報導，知情人士透露，OpenAI的第一個亞洲辦公室將會設立在東京。其實，OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）此前就對日本很感興趣，去年4月就曾至日本會見首相岸田文雄，並暗示將在日本設立辦事處。

透過與日本微軟合作，許多日本公司紛紛開始採用OpenAI的生成式AI技術，包括軟銀集團（SoftBank）、日本電信電話（Nippon Telegraph & Telephone）等大型公司都競相利用AI，推出面向日語使用者的服務。OpenAI入駐後，將聘請當地人才、為日本企業提供量身訂做的服務（例如顧客支援），並與當局合作監管AI技術的應用。

隨著AI的使用愈來愈普及，OpenAI持續擴展其在國際的影響力，除了位於舊金山的總部之外，該公司去年也在英國倫敦、愛爾蘭都柏林設立辦公室，日本東京將是其在海外的第3個據點。