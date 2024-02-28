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知名連鎖火鍋店髒爆！「吃到蟑螂」嚇瘋一堆人　評論炸鍋了

▲▼ 連鎖鍋物吃到「蟑螂蔥花」！她狂拉5次肚子　衛生局認證髒勒令停業。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲連鎖鍋物吃到「蟑螂蔥花」！她狂拉5次肚子　衛生局認證髒勒令停業。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者邱晟軒／綜合報導

高雄楠梓藍昌路一家連鎖鍋物店最近被消費者爆料吃完隔天就拉肚子，甚至在蔥花裡發現大蟑螂，高雄市衛生局得知後派員稽查，現場確實發現有蟑螂出沒等多項缺失，當場勒令停業。事實上，該間火鍋店長期以來就存在蟑螂問題，許多顧客曾在Google評論上爆料餐點中出現小強，甚至還有蟑螂卵，用餐環境極惡劣。

根據該餐廳近半年的Google評論顯示，至少有 26 篇評論提及用餐環境有蟑螂出現，不少客人發表負評指出，「實在是越想越生氣，鍋內有蟑螂，一直浮在湯上面，原以為是什麼種子撈起來後才發現是蟑螂」、「衛生環境真的相當糟糕，肉眼四處可見沒有擦拭的食物殘渣、衛生紙等等，到處可見的大小蟑螂」、「湯包的蒸籠上還有蟑螂，仔細觀察後還不止一隻呢」、「生食區看到蟑螂屍體」、「咖啡杯長毛、飲料台有蟑螂，活得死的都有，還有蟑螂卵，衛！生！極！差！」。

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甚至還有客人氣憤透露，與服務人員反應有蟑螂後，店員處理態度極為不佳，「吃到一半吃出蟑螂真的很誇張，和服務員反應還無所謂的樣子，配方裡面有蟑螂提前說一聲」。

▲▼ 。（圖／翻攝Google評論）

▲▼ 。（圖／翻攝Google評論）

▲高雄鍋物店食安問題持續，顧客評論爆料惡劣環境、蟑螂竄出 。（圖／翻攝Google評論）

針對顧客負評，餐廳於 Google 評論回應說明，「因前日有消毒廠商來點藥導致有蟑螂爬出，也為了避免藥性太強影響到食材及餐具的疑慮，所以消毒廠商在用藥上不會立即處死蟑螂，我們會再多多注意的」。如今再度發生蟑螂事件重演，可見環境問題並未確實改善。

高雄市衛生局得知後今天前往稽查，現場發現蟑螂蹤跡、部分食材未覆蓋、紙箱放置冰箱中、員工私人物品未專區放置、天花板髒污有霉漬、排水溝有食渣及油垢、垃圾桶未加蓋等不符食品良好衛生規範準則之缺失。

衛生局依違反食品安全衛生管理法第8條第1項限期改善及依同法第41條第4款規定，立即責令業者即日起至2月29日暫停作業，並面諭作業場所應加強清潔消毒至衛生改善完成且經衛生局複查合格後始得營業。另上述缺失屆期複查未改善者，將依同法44條第1項規定處新台幣6萬元以上罰鍰。

▼ 連鎖鍋物吃到「蟑螂蔥花」！她狂拉5次肚子　衛生局認證髒勒令停業。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼ 連鎖鍋物吃到「蟑螂蔥花」！她狂拉5次肚子　衛生局認證髒勒令停業。（圖／記者賴文萱翻攝）

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