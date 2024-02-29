裕珍馨101店無預警熄燈！　學者曝「2國」遊客減少有差

記者黃翊婷／綜合報導

台中老字號餅店裕珍馨27日無預警宣布，台北101專櫃因租約到期，將自3月1日起停止營業。靜宜大學觀光事業系副教授黃正聰認為，從外國客恢復率來看，日本恢復43％、中國8％，這2國的旅客會大批購買伴手禮，變少之後，伴手禮店恐怕會更難支撐下去。

▲裕珍馨台北101專櫃將自3月1日起停止營業。（圖／翻攝自Facebook／裕珍馨）

裕珍馨27日公告，由於租約到期，台北101專櫃將於2024年3月1日起停止營業，感謝消費者一直以來的支持與愛護。裕珍馨創始店於1966年創立，經典商品奶油酥餅被封為「大甲三寶」之一，也是台灣知名的伴手禮，頗受外國遊客喜愛，去年還有中國女網友在社交平台發文大讚奶油酥餅好吃。

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▲有旅遊業者擔心，陸客來台恐遙遙無期。（圖／ETtoday資料照）

根據《TVBS》報導，疫情過後來台旅客人數銳減，目前以港澳、日本旅客為主，靜宜大學觀光事業系副教授黃正聰表示，日本和中國旅客伴手禮需求較大，但從外國客恢復率來看，日本恢復43％、中國8％，這2國的旅客變少之後，伴手禮店恐怕會更難支撐下去。

此外，交通部觀光署今年訂定1200萬人次國際觀光客來台目標，希望能夠回到疫情前的水準。針對旅遊業者擔心陸客來台遙遙無期，達標恐怕有壓力一事，交通部長王國材27日前往立法院備詢前接受媒體採訪，他表示，期待今年陸客能來，同時，也將日本、韓國、東南亞作為今年重點目標。