　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

裕珍馨101店無預警熄燈　學者曝「2國」遊客減少有差

記者黃翊婷／綜合報導

台中老字號餅店裕珍馨27日無預警宣布，台北101專櫃因租約到期，將自3月1日起停止營業。靜宜大學觀光事業系副教授黃正聰認為，從外國客恢復率來看，日本恢復43％、中國8％，這2國的旅客會大批購買伴手禮，變少之後，伴手禮店恐怕會更難支撐下去。

台中老字號餅店裕珍馨宣布，台北101專櫃將自3月1日起停止營業。（圖／翻攝自Facebook／裕珍馨）

▲裕珍馨台北101專櫃將自3月1日起停止營業。（圖／翻攝自Facebook／裕珍馨）

裕珍馨27日公告，由於租約到期，台北101專櫃將於2024年3月1日起停止營業，感謝消費者一直以來的支持與愛護。裕珍馨創始店於1966年創立，經典商品奶油酥餅被封為「大甲三寶」之一，也是台灣知名的伴手禮，頗受外國遊客喜愛，去年還有中國女網友在社交平台發文大讚奶油酥餅好吃。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼陸客,陸客來台,陸客團,陸客旅遊,觀光團,觀光客。（圖／ETtoday資料照）

▲有旅遊業者擔心，陸客來台恐遙遙無期。（圖／ETtoday資料照）

根據《TVBS》報導，疫情過後來台旅客人數銳減，目前以港澳、日本旅客為主，靜宜大學觀光事業系副教授黃正聰表示，日本和中國旅客伴手禮需求較大，但從外國客恢復率來看，日本恢復43％、中國8％，這2國的旅客變少之後，伴手禮店恐怕會更難支撐下去。

此外，交通部觀光署今年訂定1200萬人次國際觀光客來台目標，希望能夠回到疫情前的水準。針對旅遊業者擔心陸客來台遙遙無期，達標恐怕有壓力一事，交通部長王國材27日前往立法院備詢前接受媒體採訪，他表示，期待今年陸客能來，同時，也將日本、韓國、東南亞作為今年重點目標。

ET快訊
快訊／國民黨不禮讓了！　傅崐萁：8委員會支持藍營召委人選
快訊／全美第3州！　伊利諾州「禁止川普參加總統初選」
不知不覺瘦了！　醫激推「4個小習慣」刮油剷肉
41歲奶爸「4房出租」月收17萬　公開唯一天條
霍建華機場嗆「要拍現在拍，別跟著我」！　代拍嚇到後退
裕珍馨101店無預警熄燈！　學者曝「2國」遊客減少有差
2024全球最佳醫院排行！　台灣「這間」擠下台大

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

4年1遇的229！鄭明典：今晚變天　強冷空氣明接力凍2天

強烈冷氣團明抵達「急凍探10度」　降雨由北往南襲

裕珍馨101店無預警熄燈　學者曝「2國」遊客減少有差

4年ㄧ次229！　4生肖「逢9大發」財神到

3月冬衣別收！　2波強冷空氣接力時間曝

「台灣坊主」現蹤！入夜雨最大　連2天跌破10℃

誘惑太多！4星座「感情危機」來了　雙子狂吸異性陷三角戀

台女網紅「田井虹」進軍日本AV　親揭入行原因：我此生無憾

229「4年過一次生日」　名醫揭超棒原因：不生嗎？

「全台連下2天」倒春寒！今午後轉雨　明濕冷急凍探10℃

魔術表演遭2男「翻道具」拆台　幻術師大仙：一生志業被踐踏

剛認養3天！幼貓黏緊緊睡著　長大變阿肥...網嘆：要珍惜

屏東弟猝逝擲筊回老家治喪　家屬開門見獨居哥「成乾屍」

王淨剪短髮笑：是不是有點漂亮　撇曹佑寧烏龍婚訊「甜茶在等我(?)」

幻術師大仙被拆台羞辱！　扶輪社社長出面鞠躬致歉

黃嘉千控訴被家暴：以為是我的錯！　曝從沒阻止夏克立「跟家人見面」

拆台幻術師大仙遭灌爆！　扶輪社決議 「2社員退出」

三重傾斜大樓注水「扶正」！屋主當建商蓋「起家厝」：負責到底

0自備購屋再進化！　「台積電工程師限定」高雄新案直球對決

橘貓吵架狂碎唸「我好餓」　見奴才不理...喵拳敲鏡頭

4年1遇的229！鄭明典：今晚變天　強冷空氣明接力凍2天

強烈冷氣團明抵達「急凍探10度」　降雨由北往南襲

裕珍馨101店無預警熄燈　學者曝「2國」遊客減少有差

4年ㄧ次229！　4生肖「逢9大發」財神到

3月冬衣別收！　2波強冷空氣接力時間曝

「台灣坊主」現蹤！入夜雨最大　連2天跌破10℃

誘惑太多！4星座「感情危機」來了　雙子狂吸異性陷三角戀

台女網紅「田井虹」進軍日本AV　親揭入行原因：我此生無憾

229「4年過一次生日」　名醫揭超棒原因：不生嗎？

「全台連下2天」倒春寒！今午後轉雨　明濕冷急凍探10℃

17LIVE去年直播電商業績成長2倍　每股虧損6.14美元

立法院召委選舉今登場　侯選人名單總整理

特斯拉新電動車明年交車！馬斯克放話「0～96km／h加速不用1秒」

4年1遇的229！鄭明典：今晚變天　強冷空氣明接力凍2天

快訊／國民黨不禮讓了！　傅崐萁：8委員會支持藍營召委人選

快訊／國民黨不禮讓　黃國昌：民眾黨8人全力支持藍召委人選

「史上最速千億怪獸」00929存股新霸主　不敗教主推3優勢

AI股表現不同調　緯穎漲半根停板最為強勢

快訊／全美第3州！　伊利諾州「禁止川普參加總統初選」

台積電跌7元至691　指數跌60點失守萬八拉回

驚險瞬間！壯男路口「先跪後倒」全身抽動　路人急Call救護車

生活熱門新聞

亞尼克倒店潮　對手爆內幕：惹到我這瘋子

一家5口找新竹→松機接送　開價1600元全看傻

產檢胎兒手指異常！她堅持要生結局反轉

「台灣坊主」現蹤！入夜雨最大　連2天跌破10℃

台女網紅進軍日本AV：我此生無憾

即／拆台幻術師　扶輪社：2社員退出

溫度大怒神！強冷空氣凍3天「跌破10度」　雨區「全台中獎」時間曝

晚安小雞慘況曝！傳30坪擠百人共用馬桶

男友愛撫到一半…睡著了！妹子傻眼　一票爆共鳴

「全台連下2天」倒春寒！今午後轉雨　明濕冷急凍探10℃

知名連鎖火鍋店髒爆！「吃到蟑螂」嚇瘋一堆人　評論炸鍋了

台灣打工月薪比上海正職高？陸生見時薪震驚了

「帝寶名媛」爆不倫富商　月金援40萬共泡玫瑰浴

外國人狂讚台灣婚宴2優點　1現象讓他們吃驚

更多熱門

相關新聞

彰化三姊弟出事路口！交長下令「退縮行穿線」　評估設人行道

彰化三姊弟出事路口！交長下令「退縮行穿線」　評估設人行道

彰化伸港鄉年幼3姊弟22日在斑馬線，遭74歲男子無照駕駛休旅車撞飛，當時路口號誌為車輛直行綠燈，行人穿越線紅燈，肇因由警方調查中，雖路口設計不見得是主因，不過交通部長王國材看到路口行人穿越線是斜的，近日已開會下令改善，要求行穿線退縮，評估設人行道，盤點全台省道精進行人設施。

去年交通死亡減1.3%「未達標」

去年交通死亡減1.3%「未達標」

國旅貴爆！　王國材：業者說因離峰客人太少

國旅貴爆！　王國材：業者說因離峰客人太少

1200萬難達標？　王國材：期待陸客能來

1200萬難達標？　王國材：期待陸客能來

黃色小鴨再創榮景　高雄勝在營造度假感

黃色小鴨再創榮景　高雄勝在營造度假感

關鍵字：

觀光交通部陸客

讀者迴響

熱門新聞

亞尼克倒店潮　對手爆內幕：惹到我這瘋子

台灣女網紅震撼進軍日本AV！官網被灌爆

一家5口找新竹→松機接送　開價1600元全看傻

樓上每天沖廁所上百次　妹子一看鄰居家傻了

產檢胎兒手指異常！她堅持要生結局反轉

「台灣坊主」現蹤！入夜雨最大　連2天跌破10℃

台女網紅進軍日本AV：我此生無憾

即／拆台幻術師　扶輪社：2社員退出

溫度大怒神！強冷空氣凍3天「跌破10度」　雨區「全台中獎」時間曝

台AV女優田井虹「超狂背景起底」

寺廟住持雙修女主播　嗨完慘遭仙人跳

晚安小雞慘況曝！傳30坪擠百人共用馬桶

快訊／《藍色水玲瓏》康祺猝逝！享壽71歲

全球最佳醫院排行　台灣「這間」擠下台大

1家4口遭小貨車飆撞！媽重傷不治　駕駛肇逃下場慘了

更多

最夯影音

更多
魔術表演遭2男「翻道具」拆台　幻術師大仙：一生志業被踐踏

魔術表演遭2男「翻道具」拆台　幻術師大仙：一生志業被踐踏
剛認養3天！幼貓黏緊緊睡著　長大變阿肥...網嘆：要珍惜

剛認養3天！幼貓黏緊緊睡著　長大變阿肥...網嘆：要珍惜

屏東弟猝逝擲筊回老家治喪　家屬開門見獨居哥「成乾屍」

屏東弟猝逝擲筊回老家治喪　家屬開門見獨居哥「成乾屍」

王淨剪短髮笑：是不是有點漂亮　撇曹佑寧烏龍婚訊「甜茶在等我(?)」

王淨剪短髮笑：是不是有點漂亮　撇曹佑寧烏龍婚訊「甜茶在等我(?)」

幻術師大仙被拆台羞辱！　扶輪社社長出面鞠躬致歉

幻術師大仙被拆台羞辱！　扶輪社社長出面鞠躬致歉

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面