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深圳男子玩SUP失聯！　漂整夜在20公里外香港水域奇蹟獲救

▲深圳男子玩立槳失聯，漂流20公里至香港水域奇蹟獲救。（圖／翻攝九派新聞）

▲深圳男子玩立槳失聯，漂流20公里至香港水域奇蹟獲救。（圖／翻攝九派新聞）

記者魏有德／綜合報導

深圳鹽田一名59歲男子25日在玩立槳（SUP）時失聯，妻子焦急如焚，透過各種管道尋求幫助搜救未果。沒想到，這名男子竟然在海上漂流了20多個小時，隔天（26日）上午11時在香港西貢高流灣水域被尋獲，被發現時雖生命徵象穩定，但仍緊急送醫改善失溫、體力流失等嚴重身體不適情況。

▲深圳男子玩立槳失聯，漂流20公里至香港水域奇蹟獲救。（圖／翻攝九派新聞）

▲深圳及香港兩地搜救中心派員搜尋失聯男子蹤跡。（圖／翻攝九派新聞）

《光明網》報導，當事人姓張，59歲，在香港從事IT工作。其妻子介紹，丈夫熱愛水上活動，熟悉出事海域的環境，當（25日）下午回程時遭遇風浪，連人帶板越漂越遠。其間，他曾朝搜救隊伍大喊揮手，但並未被發現。

據了解，張姓男子在深圳「萬科十七英里」（住宅名）附近海域玩立槳遊活動時失聯，當時海上風力強勁，男子無法自行返回，隨著進入夜間，氣溫急劇下降，搜救爭分奪秒，情況變得異常危急。

深圳搜救隊伍出動直升機、快艇和無人機來回搜尋，同時與香港海上救援中心協調，在香港水域同步搜救，直至25日中午12時許，才在西貢高流灣一帶尋獲張姓男子。

張姓男子從深圳一路漂到香港，大約在海上漂行19.6公里，漂流時，海域水溫不足攝氏20度，從事發至被人尋獲間的20個小時都處於低溫環境中。男子妻子表示，丈夫在海上漂流，飢寒交迫下數次萌生放棄念頭，心想妻兒還在家中等候，便將希望寄託於信仰，通過排尿等方式取暖，最終獲救。

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