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大陸 大陸焦點 特派現場

台日韓訪香港人數剩三成　專家：沒有匯率優勢

▲▼香港春節人潮。（圖／路透社）

▲香港地鐵。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

台灣、南韓、日本訪問香港的旅客人數在2018年時曾各超過100萬人次，但2023年的來客量卻只恢復到疫情前的三、四成。對此，專家認為，香港目前沒有匯率優勢，對台韓日旅客失去了誘因。

台韓日過去每年都有大量旅客訪港，位列香港短途市場的三甲，但疫情過後，旅客數量卻一直沒有恢復至疫情前的水準。根據統計，2023年全年訪港旅客中，超過78.3萬人次來自台灣、超過40.2萬人次來自南韓、超過34.6萬人次來自日本，只恢復疫情前的41%、28%及27%。

同時，香港恢復通關後，前往台韓日的港人相當大量，日本國家旅遊局的數據顯示，2023年有超過211萬人次的港人赴日。這也代表著，赴日港人的數量是訪港日本旅客數量的6倍。

▲▼香港。（圖／路透社）

恒生大學市場學系助理教授鄺家麒表示，過去港元疲弱，加上距離台韓日近，自然成為一個熱門的旅遊城市，但疫後日韓經濟低迷，當地人傾向國內旅遊，就算出國旅遊也會選擇成本較低的城市。

鄺家麒強調，港元轉弱及增加旅遊吸引力，才能吸引日韓台旅客訪港。

香港旅議會主席徐王美倫認為，香港去年2月才全面通關，整年只有11個月的時間接待旅客，加上旅客需要時間計劃行程，不會立即訪港，加上2018年是旅客訪港的高峰期，用來與去年的數據比較不公道。

王美倫指出，去年多個黃金周長假有大批內地旅客南下，而今年春節的入境團數量更是令業界「喜出望外」。她強調，香港旅遊業復甦需要有一個過程。

▲▼香港與中國大陸恢復通關,落馬洲口岸。（圖／路透社）

事實上，香港政府近期積極爭取更多內地旅客訪港，大陸國務院不久前才公告，將增加開放西安、青島兩個城市的居民赴香港自由行。

對此，香港文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，非常高興個人遊計劃（自由行）擴展至西安市和青島市，讓兩市居民可更靈活和便捷地探索香港，感受香港中西文化薈萃的獨特魅力。

楊潤雄還說，在2018年，個人遊旅客佔內地訪港旅客人次的超過60%，是帶動香港旅遊相關行業的業務的重要力量，「西安市和青島市分別有千萬以上的人口，相信可為香港帶來更多高增值過夜旅客。」

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