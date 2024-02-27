老婆和閨蜜「宜蘭玩5天4夜」　他連叩3天慌了：該報警嗎

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名人夫無奈透露，最近老婆吵著要出去散心，結果竟把他撇下，自己和閨蜜到宜蘭玩5天4夜；然而，已經3天過去，任憑他打給妻子還是她姊妹，都無人回應，社群上也沒PO任何照片，讓他十分擔心，不禁猶豫是否該報警。對此，不少網友認為，背後有貓膩，也有人建議，可以請孩子聯絡看看。

網友昨在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」提到，他和太太結婚16年，孩子都已經讀國、高中了，而他們也都還年輕，「老婆這幾天一直吵著要出去散散心，說她這幾年帶孩子很累了，以為她是要跟我一起出門放鬆，結果她說要去宜蘭玩5天4夜，然後不是要跟我，而是跟她的好姐妹兩個人而已。」

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接著原PO話鋒一轉，擔憂表示「今天已經出去玩第3天了，我打給她都沒有回，也沒有接，打給跟她一起出去的姐妹，也沒有接電話，不是我要亂想或不信任她，只是總要跟我報一下平安吧？打從出去玩那一刻開始，就沒再收到她的任何一通電話、簡訊，娘家的也在詢問我 。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

他透露，老婆平時出遊，基本會在臉書上PO照片，但這次也都沒PO，「有人跟我有一樣的經驗嗎？我應該要去報警嗎，還是先不動？」

對此，網友們紛紛回應，「你放心，她一定跟別人在玩了」、「不回應電話就讓人感覺是有問題了，不然跟姐妹在一起，同樣是可以回電或打電話阿」、「她是中年人了，就讓她跟姐妹好好玩，你小孩顧好就好，功課要盯」、「這個狀況，應該是跟男的出門」、「你別想太多了，不是出去5天嗎？剩2天而已，馬上就回來了，她應該真的只是想好好地離開家庭，放鬆心情的度個假」。

另外，也有不少人建議，「直接傳訊息跟她說，失聯超過24小時要報警了，如果連這樣都不回消息，就報警吧」、「給她一點時間，你只要傳訊息告訴她，好好放鬆好好玩，之後就不要再傳任何訊息給她」、「她只是想好好放鬆，做5天的自己！你不要想太多！如果真的有問題，早就離開了」、「我是老公，我會傳訊息告訴她，這些年妳辛苦了，好好玩一下吧！家裡沒事，有我撐著呢，祝旅遊愉快。她應該很開心，時間到就飛奔回家了」。