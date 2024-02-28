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大陸 大陸焦點 特派現場

房市持續低迷　港府宣布：「全面取消」房地產額外稅款

▲▼香港。（圖／CFP）

▲香港房市持續低迷。（圖／CFP）

文／中央社

香港當局決定全面取消對房屋交易徵收的額外稅款；港府自2010年起陸續向房屋交易徵收各種額外稅款─俗稱「辣招」，以遏制當時不斷飆升的房價。

財政司司長陳茂波今天在立法會公布新年度財政預算案時，宣布即日起撤銷相關管理措施，即由今天起所有住宅交易無須再繳付額外印花稅、買家印花稅和新住宅印花稅。

他說：「我們認為在當前的經濟及市場情況下，有關措施已無需要。」

香港房市自2008年起出現上升浪潮，港府為此於2010年推行遏制市場過熱的管理措施，主要是提高住房買賣稅，以及額外徵收境外人士購房的稅款，其中大陸民眾受影響最大。

但2019年「反送中」運動觸發的移民潮、政府因疫情而封關多年，以及美國和中國角力等因素，本地房價自2022年開始下跌。

最新官方資料顯示，目前的住宅價格較2021年9月下跌了23.03%，回到7年前水平。

港府去年已把額外買家印花稅和新住宅印花稅的稅率減半，兩者由15%減至7.5%，如今全面撤銷。

除了全面「減辣」 外，陳茂波也宣布多項惠民措施，以減輕各行各業和市民面對的經濟壓力，包括減免市民的薪俸稅，上限為港幣3000元（約新台幣1萬2000元），估計有206萬名納稅人受惠。

政府也會減少企業的利得稅，上限也是3000元，預料有16萬家企業受惠。

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