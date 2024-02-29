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老婆「從18歲生到35歲」　17年狂生9女1男後...夫妻決定封肚！

▲貴州夫妻17年間生下9女1男。（圖／翻攝自華商網）

▲貴州夫妻17年間生下9女1男。（圖／翻攝自華商網）

記者鄭思楠／綜合報導

貴州一43歲的陳姓男子在社交軟體以影片形式，曬出自己10個孩子的影片引不少網友關注。截至目前，影片共有111條，獲讚233.5萬，粉絲23.8萬。妻子比陳男小5歲，2004年生下第一胎，也就是從18歲就開始狂生，17年生下9女1男。他受訪稱，第10個生下男孩後，就堅決不會再生了，但夫妻倆絕不是重男輕女。

據《華商報》報導，陳男家住貴州省畢節市大方縣核桃鄉農村。他的網名叫「十個孩子他爸」，他簽名稱「生活很辛苦，有你們很幸福，你們是我奮鬥的動力」。

他的第一個影片發自2020年2月6日下午4點12分，內容是幾名小孩在乾淨整潔的街面上玩耍，其中有兩名正蹣跚學步的孩子，畫外音稱「莫牽著，讓他自己走」，其中一個正是他的第十個孩子。

其餘影片內容大都是全家人聚在一起做飯、吃飯、娛樂等生活日常，這些影片的流量從數百到數千、甚至數十萬，流量最高的為40.8萬的一個影片，發布於2023年11月3日晚上，內容是陳男和妻子先後出場自我介紹，然後10個小孩依次出場介紹自己。

陳男受訪稱，當年他在浙江寧波打工時巧遇比自己小5歲的妻子，「沒想到她與我老家竟是同一個村子裡的。」2004年兩人結婚，同年大女兒出生，後來他們陸續生了8個女兒，其中有一對雙胞胎女兒。

他解釋說，他們夫妻倆絕不是重男輕女，第10個不管是男是女，生下後都堅決不會再生了，後來生下第10個是個男孩，今年才3歲多，成了「十全十美」。

▲貴州夫妻17年間生下9女1男。（圖／翻攝自華商網）

他說，這些年來，妻子一直在老家照顧這10個孩子，他則賺錢養家糊口，如今大女兒正在讀高三，今年6月份即將參加高考，二女兒在讀高一，三女兒在讀國三，四女兒在讀國小六年級，其餘的除「陳十」外均在念國小，一個都沒有輟學。

陳男發布的影片顯示，10個孩子穿戴乾淨整潔，有幾個甚至都統一著裝，他家住的是兩層樓房，白色的外牆顯示是新建的，臥室裡面的衣物擺放整齊。

他說，平常一大家子人聚在一起其樂融融，也很溫馨，哪怕生活再苦再累，也要把這10個小孩拉扯長大。他們家一直謝絕接受社會各界的捐助，平時他發布的影片吸引了一些粉絲，屆時想透過直播帶貨賺錢養家。

陳男發布的這些影片，引起網友評論，有人說「生得出，養得起，養得好，人家這才是本事。」也有網友說，「好羨慕這個大家庭，小孩個個都是大眼睛，很漂亮的」、「個個漂漂亮亮，上桌規規矩矩，家教家風好，讓人實在是太羨慕了」。也有網友調侃說，「老十這個舅舅，以後過年難過啊，發壓歲錢要發多少呢？」

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