妻子年收350萬！全職主夫曝「超爽生活」：每天自然醒

▲家庭主夫因為妻子年收350萬元，因此全職在家帶孩子，生活過得十分愜意。（示意圖／免費圖庫Pexels）



網搜小組／柯振中報導

一名男子因為妻子年收500萬，被岳父斥責「吃軟飯的廢物」，讓他感到十分痛苦。不過，有名全職家庭主夫分享，自己的狀況與男子差不多，但其實「沒什麼好痛苦」，且每天能夠睡到自然醒，生活起來十分愉快，自身經驗曝光後，再度引起網友議論。

這名家庭主夫看完了男子的遭遇，也在Dcard上分享自家的情況，妻子的年收入約為350萬元左右，而他就在家擔任全職主夫、專職司機，2人育有一名子女，至於家庭生活當中，妻子是屬於強勢的一方。

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▲家庭主夫因為妻子年收350萬元，因此全職在家帶孩子，生活過得十分愜意。（示意圖／免費圖庫Pexels）



不過，這名家庭主夫並不覺得，妻子強勢會令人感到痛苦，反而是帶孩子比較辛苦，且妻子強勢也有好處，什麼事都丟給對方決定，想去哪玩也不必自己想，每天只要在家跟孩子一起睡到自然醒就好，且妻子十分維護他，會在親戚面前強調「帶小孩很辛苦」，因此也沒有受到親戚嫌棄。

家庭主夫說，雖然妻子生活習慣十分糟糕、東西愛亂丟，妻子也嫌棄他愛打電動、不出門，但經過爭吵以後，雙方都取得共識，有愛的家庭不能彼此嫌棄，而是要互相包容，用正向的態度來解決事情，也給孩子良好的示範。

家庭主夫認為，其實男子發生的問題，與夫妻收入的多寡沒有關聯，並沒有「收入高就不用尊重另一半」這種道理，夫妻生活在一起，還是要多多溝通。