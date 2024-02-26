政府欠2.2億只給1200萬！貴州女商人討債反遭逮捕…律師幫她全入獄

▲女企業家討工程款陷尋釁滋事被批捕，過億債務政府只願給1200萬。（圖／翻攝自中國經營報）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸女企業家馬藝珈伊，為貴州六盤水政府承建易地扶貧搬遷工程（中央專項扶貧資金項目）、幼稚園、小學等10個政府項目後，過億債務（人民幣，下同）政府只願給1200萬（約新台幣5263萬），持續討要工程款8年。2023年年末，在貴州省高級人民法院聽證會召開當天，她被地方公安以涉嫌尋釁滋事罪刑事拘留。

據《中國經營報》核實，在她之前，為她代理債務執行的律師、律師助理等10餘人已被刑事拘留，涉嫌罪名均為尋釁滋事罪。所涉事項，即律師等人曾在微博、抖音發布相關債務、訴訟資訊。

律師還曾將舉報水城區政府某官員的信，郵寄給了這名官員本人。舉報內容則涉及欠債不還、非法解凍、大量資金去向等問題。

水城區政府拒絕支付的理由是部分項目未審計。執行代理律師通過法院調查令調取銀行資料發現，政府平台公司在兩家國有銀行貸款5.8億元，並未用於借款用途，並轉入多家關聯公司，涉嫌騙取貸款。執行代理律師懷疑長期未審計，與該涉嫌騙取貸款行為有關。

生效判決、執行裁定等材料顯示，至少有4筆經訴訟確定的債務總額為6954.63萬元。而企業統計認為，另有項目欠款15247.66萬元，即六盤水市水城區政府共欠企業約2.2億元。而地方政府一份匯報檔則承認有9000餘萬元欠款。

多方證實，馬藝珈伊等人被抓前，區政府一度提出以1200萬元化解所有債務，被她和代理律師拒絕，隨即案發。陸媒曾就債務、刑案等問題聯繫水城區相關負責人，但截至發稿，未獲正面回應。

事件曝光後，引爆民憤，「這也太過分了，人家承建的還是扶貧項目」、「尋釁滋事這種口袋罪留著就是司法的恥辱，法治建設和改革刻不容緩」、「現在裝都不裝了，直接明搶了嗎」、「希望這條新聞和下面的評論都能存在下去」、「:最大的黑社會在哪里」、「解決不了債務，那就解決了債主」。