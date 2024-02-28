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縣議員媒合會計師公會捐2500斤白米　南投社福單位弱勢獲及時資源

▲會計師公會捐贈2500斤白米予南投縣2家社福單位。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲會計師公會捐贈2500斤白米予南投縣2家社福單位。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

中華民國會計師公會全國聯合會及台中市、台灣省會計師公會近10多年來持續募集白米捐贈亟需資源之社團團體，先前一口氣捐贈白米1000包、2500公斤，提供給南投縣私立德安啟智教養院及南投縣私立傑瑞社會福利基金會，協助許多獲安置的關懷高齡長輩及弱勢兒少。

南投縣政府為感謝會計師公會的善心捐贈， 19日特別舉行「會計師公會-捐贈白米感謝儀式」，縣長許淑華在縣府社會及勞動處長林志忠陪同下親自致贈感謝狀，對其落實企業社會責任關懷社區、繁忙之餘仍不忘熱心公益關懷弱勢的精神，表達衷心感謝之意；台灣省會計師公會理事長楊永成、台中市會計師公會主委林季亭偕多位公會幹部出席，由縣議員林儒暘全程見證傑瑞、德安兩機構代表接受捐贈。

▲會計師公會捐贈2500斤白米予南投縣2家社福單位。（圖／南投縣政府提供）

許淑華指出，這次透過林儒暘媒合捐贈白米，讓弱勢生活及身心健康獲得更大保障；她表示透過公私部門無縫合作，能將資源快速導入有需要者的手中，達成「資源不浪費，弱勢無飢餓」之終極目標，由衷地感謝會計師公會特別將愛心資源留在南投，也期待未來能夠再合作幫助全縣更多社福單位，將更多弱勢族群納入其中。

楊永成指出，會計師公會每年都會募集會員愛心、採購數以萬包計的白米，捐贈給社會上需要的對象，但最大的難題也是找到最迫切需要的對象；他感謝林儒暘及南投縣政府的協助，讓公會捐贈的愛心白米能夠發揮最大的力量，也讓公會會員更安心樂意持續這項公益善舉，並希望藉此拋磚引玉，帶動社會更多企業社團關注、協助在社會各角落的邊緣弱勢族群。

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