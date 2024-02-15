攀南二段遇險獲信義鄉獵人和警消救命　夫婦贈溫馨復康巴士報恩

▲南投縣政府獲林敦政、羅素真夫婦捐贈溫馨復康巴士一部。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

家住台北市的林敦政、羅素真夫婦熱愛登山運動，去年攀登「南二段」不幸遇險，獲得南投信義鄉原住民獵人及警消救援才平安度過難關，因此於日前捐贈一台溫馨復康巴士給縣政府，以實際行動回饋南投縣，希望嘉惠更多需要關心照顧的身心障礙朋友與長輩。

南投縣政府於1月30日舉辦捐贈儀式，除羅素真捐贈及溫馨復康巴士，定揚科技股份有限公司董事長陳慶元也捐贈身心障礙長照接送專車1輛，協助縣府完善辦理身心障礙者及長輩交通接送的公共服務。

羅素真透露，去年夫婦倆攀登「南二段」，林敦政在行程第8天突然身體不適、情況一度危急，幸好遇到一位信義鄉地利村的金姓獵人即時協助，加上警消救難人員的救援，他們才能平安下山，由於這段深刻的因緣和南投人的恩惠，加上體會到地廣交通不便的南投人特別有需要，所以決定選擇捐贈復康巴士給南投縣；而家住北投區的他們也想到縣長許淑華前陣子北上助選所說「北投、南投一家親」，再度回到南投行善更是感同身受。

陳慶元則是南投集集鎮出身，其經營的定揚科技公司則在去年榮獲出口績優中小企業「小巨人」獎，是一家為寬頻和自動化領域，提供銅纜和光纖平台乙太網路設備設計和製造服務的高科技公司；他表示16歲就離鄉出外打拚，現在事業有一點點成績，就想回饋家鄉，看到幅員廣大的南投縣長照服務交通需求殷切，所以決定藉由捐車來貢獻自己的微薄之力。

▲定揚科技董事長陳慶元捐贈長照接送專車一部回饋故鄉南投縣。（圖／南投縣政府提供）

許淑華指出，縣府規劃綿密的交通接送網絡，希望長輩不論就醫、復健或參與社區活動更便利，進而維護長輩健康及延緩老化，減輕家中成員負擔，降低醫療成本；統計縣府112年度長照交通接送就醫、復健達8萬餘趟次，社區式服務交通接送達19萬餘趟次。

由於全縣幅員廣大，交通接送需求很高，尤其在擴增「社區式服務交通接送」項目後，長輩非常踴躍參與社區長照相關活動，車輛汰換需求也逐年升高，許淑華萬分感謝有陳慶元及羅素真、林敦政賢伉儷的善舉，並優先規劃在集集與信義使用這兩輛復康巴士及長照接送車，期待提升全縣服務量能，造福更多在地長輩。