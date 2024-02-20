地藏王2號守護病患　九華山地藏庵捐贈南部第1輛電動大型捐血車

▲九華山地藏庵將捐贈「南部第一輛」電動式大型捐血車，並20日辦理捐贈簽約儀式，簽約完成後將啟動打造新式綠能環保的電動式大型捐血車。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

九華山地藏庵將捐贈「南部第一輛」電動式大型捐血車，並20日辦理捐贈簽約儀式，簽約完成後將啟動打造新式綠能環保的電動式大型捐血車，屆時將可於2025年與南部地區民眾見面，期待「地藏王2號」電動式大型捐血車，承載著地藏王菩薩慈悲為懷精神，讓更多的民眾也一起參與捐血救人大愛的活動。

創立至今300餘年的嘉義九華山地藏庵秉持受之於社會，施之於社會的善款善施律則，興辦各類社會教化及公益慈善事業，造福社會功不可沒，九華山地藏庵董事長黃俊森致力投入公益事業外，本身就是一位熱心捐血人，2017年發起董事會捐贈大型捐血車「地藏王號」，並開始每年定期舉辦兩次捐血活動，至2024年1月止共募得4881袋熱血，而地藏王號捐血車7年多來穿梭於嘉南地區，為血庫共募得97070袋熱血，提供給需要輸血的病患帶來了生命的希望和力量。

另外，更在2023年11月底捐贈全台第一部新式油電式血液運送車，血液運送車運載著捐血救人醫療用血，送達至醫療院所給等待輸血的病友，將地藏王菩薩的慈悲大愛精神進一步發揚光大。

黃俊森董事長在近期得知高雄捐血中心將進一步推動電動式大型捐血車綠能環保化之需求，逐步汰換舊式柴油式大型捐血車。立即於召開董事會提案討論，在全體董事會一致支持通過之下，九華山地藏庵將捐贈「南部第一輛」電動式大型捐血車，並20日辦理捐贈簽約儀式。