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社會 社會焦點 保障人權

屏東警年前贈白米…70歲身障婦激動哭了：終於有白飯能填飽肚子

▲里港警分局九如分駐所員警春節前送民生物質給轄內弱勢家庭 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲里港警分局九如分駐所員警春節前送民生物質給轄內弱勢家庭 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣里港警分局九如分駐所員警利用春節前致贈白米、麵條、水果給轄內張姓老嫗一家人，她接到白米當下激動熱淚盈眶表示，「今年過年前夕終於有熱騰騰的白米飯填飽肚子」，不斷對員警表達感謝，讓員警也動容。

▲里港警分局九如分駐所員警春節前送民生物質給轄內弱勢家庭 。（圖／記者陳崑福翻攝）

里港警分局九如分駐所副所長王家祥、警員楚竣貴、蘇皇旗於農曆春節前贈送白米、麵條、水果等物資給轄內弱勢家庭，以實際行動傳愛送暖。

其中，70歲張姓老婦一家3人，其女兒及兒子領有身心障礙手冊，全家同住在一間鐵皮屋內生活十分辛苦，全靠她一個人照料這對40多歲子女，由於她年事已高、行動不便，被列為低收入戶，全靠補助金維持生計，生活艱苦。

拿到員警送來的白米、麵條及水果，讓她激動不已，紅著眼眶表示，「和孩子們很久沒有好好吃頓白米飯，今年在過年前夕終於有熱騰騰的白米飯可以填飽肚子，了」，不斷對員警表達感謝。

里港分局分局長温基興表示，春節前後，警察人員除了執法與守護治安外，也應秉持關懷弱勢的精神，主動深耕勤區，找出隱藏在社區角落的弱勢家庭，即時提供適當協助並給予關懷，希望藉此發揮拋磚引玉效果，讓大家一起來幫助弱勢家庭。

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