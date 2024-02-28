快訊／麻疹疫情擴大！北部30多歲醫護接觸個案確診　成今年首起群聚

記者洪巧藍／台北報導

麻疹疫情擴大！疾病管制署上周一公布一名北部30多歲男性感染麻疹，為今年首例本土病例，副署長羅一鈞今（28）日說明，有一名匡列接觸者發病確診，是醫院接觸的醫護人員，這也成為今年首起本土麻疹群聚。

疾病管制署今(28)日公布新增1例30多歲男性麻疹確定病例，為北部某醫院醫護人員，先前入院員工體檢時發現無麻疹抗體，為該院列為須補種MMR疫苗者但尚未完成補接種。

2月13日於醫院工作時接觸2月19日發布之本土個案(北部30餘歲男性，指標個案)，因指標個案確診麻疹已被衛生單位匡列為接觸者由醫院追蹤，後續於2月24日開始出現頭暈、並於26日出現咳嗽、紅疹但無發燒，27日由醫院通報確診，目前居家隔離中。

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▲疾管署發言人羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）

疾管署表示，針對群聚事件，衛生單位已展開各項防治工作，並持續進行相關疫調，亦針對與個案接觸之醫護相關工作者，進行疫苗接種史調查，未具抗體者安排儘速接種暴露後預防之MMR疫苗或IMIG免疫球蛋白。目前已匡列個案接觸者共306人，包括非同住親友4人及醫院、活動地等接觸者302人，將持續監測至3月15日。

疾管署說明，我國今(2024)年累計3例麻疹病例，年齡介於20至30多歲，其中2例為本土病例屬同一群聚事件，另1例則為境外移入病例，感染國家為馬來西亞；今年本土及境外移入病例數高於2020-2023年同期的0例，本土傳播風險提高。