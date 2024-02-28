防去年衝突再發生！蔣萬安抵228活動　警力升級至200人擴大封鎖線

▲蔣萬安28日出席二二八紀念追思會，身後跟著一群警察待命，防止民眾抗議。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

今為228和平紀念日，身為「蔣家後代」的台北市長蔣萬安2023年上任後首屆舉辦追思會時，儘管以台北市長身份向受難者家屬道歉，但仍遭民間團體抗議，而今年相同團體也預告有抗議行動。面對去年抗議情形，只見228紀念公園今出動的警力升級至200人，且紅龍繩也擴大佈設，就是要防止相同抗議狀況再發生。

▼蔣萬安出席二二八事件77周年紀念追思會。（圖／記者屠惠剛攝）

台北市政府每年都會在二二八紀念公園舉辦追思紀念會，擁有「蔣家後代」敏感身份的蔣萬安自2022年底上任後，讓該場紀念會備受外界關注，他在2023年2月28日參加紀念會時，以台北市長身份道歉，但因強調針對「76年前的天馬茶坊事件」，引發部分外界人士質疑，隨後致詞到一半也被抗議團體「無力者」打斷，上前高喊「殺人兇手、下跪道歉」。





▲台北市政府於2023年2月28日在二二八紀念公園舉辦追思紀念會，「蔣家後代」台北市長蔣萬安上台致詞時，抗議群眾突破警方封鎖，衝入會場高喊「殺人兇手道歉下台」。（資料圖／記者湯興漢攝）

針對今年的228追思紀念會，上次的抗議團體「無力者」預告下午1時30分在台大醫院站2號出口外行動，而獨派團體「台灣國」理事長陳峻涵也預告下午1時30分高舉「遷葬浮棺，拆除銅像，二二八元兇蔣介石」等抗議標語至會場。

而28日下午2時舉辦的追思活動，只見下午12時30分現場就站滿警察，據了解，周遭與內部警力升級高達200人，且現場紅龍繩也擴大範圍佈設，包括去年讓「無力者」順利闖入的舞台後方水池附近，也擺了很多花瓶植栽佈景，增加抗議人士闖入會場的難度；另外，主辦單位下午1時還一度要求「清理會場」做檢查，就是要避免去年抗議團體差點攻擊到蔣萬安的狀況再發生。

▼二二八紀念追思會周圍擴大佈設紅龍。（圖／記者袁茵攝）

▼陳峻涵到二二八紀念公園抗議，被警方成功攔阻在紅龍外，無法靠近前總統馬英九、台北市長蔣萬安。（圖／記者湯興漢攝）

▼去年的抗議團體「無力者」也再現身會場，但被阻擋在外。（圖／記者湯興漢攝，下同）