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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

二二八事件77週年　蕭美琴：我們要團結珍惜民主自由

▲▼111民進黨凱道「護國之夜」造勢晚會，賴清德、蕭美琴。（圖／記者李毓康攝）

▲左為賴清德、右為蕭美琴。（圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

今（28日）是二二八事件77週年，民進黨籍副總統當選人蕭美琴說，這不但是爭取民主自由的艱辛過程，也是大家必須要團結面對未來挑戰的借鏡，台灣從威權走向民主，是眾人一起打拚的成果，面對現今國際間複雜多變的情勢，以及來自外部威脅加劇之際，更要團結一起，珍惜努力爭取而來的民主自由。

蕭美琴表示，這8年來，在總統蔡英文的帶領下，透過政策、推動立法、落實轉型正義，引導台灣人民正視過去的歷史，像是行政院近日就率先示範設置不義遺址的標示。

蕭美琴回憶，記得從前在美國讀大學時，在圖書館看到《台灣人四百年史》等白色恐怖時期的「禁書」，讓她對台灣的歷史與本土意識產生興趣與關心。

蕭美琴說，經歷過幾次的政黨輪替，台灣的民主價值已經深植人民心中，也深受許多國家所信任；而在許多國際評比裡，台灣也被列為最自由的國家之一。

蕭美琴也推薦，最近有一部紀錄片《尋找湯德章》即將上映，很期待這一部紀錄片，如果時間允許，她應該也會去看，大家不妨也到戲院支持台灣的紀錄片，用自己的方式了解二二八、了解台灣歷史，透過回望歷史、正視轉型正義，讓台灣在邁向未來的道路上，走得更加長遠堅定。

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