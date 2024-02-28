九族櫻花祭24屆累計千萬人次　櫻花咖啡茶與文學的對話228登場

▲九族櫻花祭今天舉辦「櫻花咖啡茶與文學的對話」系列活動。（圖／九族文化村提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

被譽為台灣最大的賞櫻盛會「九族櫻花祭」，舉辦24屆以來累計接待近1000萬賞櫻客，今年系列活動隨日前的櫻花女王來訪後進入最高潮，業者在今天228和平紀念日進一步舉行「櫻花咖啡茶與文學的對話」活動，邀請在地的咖啡、紅茶農與台灣當代詩人和畫家，進行一場花下浪漫的對話。

九族指出，參與詩人包括李長青、王羅密多、愛羅、陳皓、謝筠、江寶釵、張日郡、曼殊沙華、張台瓊、周駿安、陳敬介和大可；咖啡茶農則是邀請在地的百大青農咖啡達人高郁淳和咖啡產銷班長吳永欽，畫家則有朱啟助、許民勝和張家銘老師。

今天活動在魚池鄉長劉啟帆主持下，先由高郁淳泡魚池紅茶、吳永欽沖泡魚池咖啡給詩人們品賞，同時將濃淡有致的咖啡和紅茶茶湯，提供畫家作為顏料、在茶席的桌巾上作畫，詩人則輪流上陣，分享每個人特別為活動而作的詩篇，或歌或演或朗讀，之後隨筆擷取一句經典詩句題在桌巾上，眾人在盛開的櫻花樹下共筆、共同完成一件春天櫻花祭僅有的共同創作。

九族提醒，目前園區6種櫻花品種接力盛開，台灣雪櫻已落花、八重櫻也即將落幕，但粉紅色的吉野櫻和富士櫻打造的櫻花隧道和櫻花林即將進入滿開期，屆時搭乘櫻花纜車可將被富士櫻包圍的「世界最美的纜車站」盡收眼底，估計美景將在本周末進入高峰，因此在3月上旬之前都會是最佳賞櫻期；每年最受歡迎的櫻花茶會第二場大典也將在3月1日展開，還有小農市集、美食屋台和最令人驚豔的台灣第一夜櫻、夜舞祭火舞表演。