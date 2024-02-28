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澳洲極端熱浪恐助野火蔓延　發布最高警告級別3萬人急撤

▲▼ 澳洲維多利亞州巴拉瑞特（Ballarat）附近發生野火，冒出大量濃煙。（圖／路透）

▲ 澳洲維多利亞州巴拉瑞特（Ballarat）附近的野火24日冒出大量濃煙。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

澳洲強烈熱浪可能讓維多利亞州大規模森林大火進一步蔓延，該州大多數地區發布極端火災評級，維莫拉地區出現最高警告級別，密杜拉市氣溫恐飆至攝氏45度，政府已下令可能受到火災影響的多個鄉鎮3萬居民要在28日上午之前撤離。

路透、CNN報導，澳洲炎熱、乾燥、多風的天氣在維多利亞州與南澳州部分地區構成「極端至災難性的火災危險」，氣溫已迅速升至攝氏40度，風速達到每小時60至70公里。消防員近日一直在墨爾本以西約190公里鄉鎮Bayindeen與野火奮戰，但至今火勢尚未受控，至今已有6棟民宅燒毀，當局擔憂大風、乾燥等天氣條件可能會使火勢蔓延至高密度住宅區。

維多利亞州大多數地區已經發布極端火災評級，其中維莫拉（Wimmera）來到最高警告級別的災難等級，即若發生火災，火勢將無法控制，至於擁有5.6萬人口的密杜拉市（Mildura）氣溫可能攀升至攝氏45度。維多利亞州森林大火管理機構透過社群平台X表示，有100多座州立森林關閉，數十所學校與孩童照護中心關門。

當局所認定的潛在火災區域覆蓋多個鄉鎮，敦促當地約3萬名居民要在28日上午撤離。維多利亞州鄉村消防局長赫弗南（Jason Heffernan）表示，這對消防人員來說將是非常具有挑戰性的一天，是社區可能需要在極短時間內立即採取行動的日子之一。

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