致力台澳教育外交30年　輔仁大學藍易振校長獲頒玉山僑務專業獎章

▲輔仁大學校長藍易振對於推動學術國際交流的成熟經驗與策略，無疑將為輔仁大學，乃至於整個台灣的高等教育環境，注入新的動力與創意。（圖／輔仁大學提供）

生活中心／綜合報導

天主教輔仁大學校長藍易振教授榮獲「玉山僑務專業獎章」 ，由僑務委員會徐佳青委員長代表政府特別致贈獎章給藍校長，徐佳青致詞中表達了對藍校長過去對僑委會及政府支持的感謝之情，不僅將帶領輔仁大學實現跨越式的成長，也將為台灣的高等教育體系帶來新的活力與創意。

這項殊榮不僅肯定了藍校長過去三十年來對教育和學術界的卓越貢獻，也為他接任輔仁大學校長一職帶來了光榮的開端，藍易振教授於1992年前往澳大利亞求學，在澳洲西雪梨大學取得學士、碩士及博士學位後，逐步晉升為講師、高級講師、副教授和教授。他在學術及行政領域均有卓越表現，曾擔任商學院副院長、學校國際長及副校長等要職，以其豐富的經驗和廣泛的人脈，推動了學術的國際交流與合作。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼輔仁大學校長藍易振，曾任澳洲西雪梨大學副校長、在國際教育領域深具影響。（圖／輔仁大學提供）

在藍校長的領導下，輔仁大學預計將開展一系列創新計劃，包括擴大國際合作、加強學術研究、提升教學質量和強化校園文化。這些舉措旨在不僅提升輔仁大學在國際上的競爭力，也期望為台灣高等教育界帶來正面的影響。他的豐富經驗、遠見卓識以及對教育的深刻熱情，預示著這所歷史悠久的學府將邁向更加輝煌的未來。

在這個充滿挑戰與機遇的時代，藍易振校長的領導和貢獻將繼續被記錄在輔仁大學乃至台灣教育史上。他的成就不僅是對個人的表彰，也是對於致力於教育與學術交流人士的鼓勵和啟示，展現了無限的可能性和希望。