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吐瓦魯新任總理出爐！泰歐獲16議員「全員推舉」　與台灣關係暫回穩

▲▼吐瓦魯新科國會議員泰歐當選為該國總理。（圖／翻攝自X）

▲吐瓦魯新科國會議員泰歐當選為該國總理。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／綜合報導

我國位於南太平洋的友邦吐瓦魯曾於今年1月26日舉行國會大選，然而國會開議行程卻因巨浪包圍而被迫延後，如今16位議員一致選出曾任檢察總長的泰歐（Feleti Teo）擔任下屆總理。我國駐吐瓦魯大使透露，他已獲新任總理泰歐承諾，保證他任內台吐兩國關係將會「堅若磐石」。

根據《路透社》，儘管位於南太平洋的島國吐瓦魯人口數僅1萬1200、且分散在9座島嶼上，不過卻因為近年北京當局在外交地緣政治上的角力，而使其國會選舉獲得台灣、美國、中國、澳洲密切關注，如今身為我國在太平洋地區剩餘的3個邦交國之一的吐瓦魯，確定選出泰歐為新任總理。

在這場選舉中，新任議員當選人泰歐最終於今（26）日獲得8個選區、共16席國會議員的一致支持。其中兩名議員透露，泰歐曾經在紐西蘭、澳洲接受教育，是吐瓦魯第一位檢察總長，在漁業方面擁有數十年擔任高級官員的經驗，而漁業是吐瓦魯最大的收入來源。

吐瓦魯選舉官員帕納帕（Tufoua Panapa）在一封電子郵件中提到，「總督宣布泰歐為新任吐瓦魯總理」；至於吐瓦魯議員柯菲（Simon Kofe）則在社群媒體上祝賀泰歐當選，「這是我們歷史上首次提名無異議當選的總理。」

根據《法新社》最新消息，我國駐吐瓦魯大使林東亨表示，他已獲吐瓦魯新任總理泰歐在台土兩國關係未來發展上的保證，「兩國關係將堅若磐石、持久永恆」，駁斥先前吐瓦魯可能會背棄台灣、轉而選擇與中國建交的說法。

預計26日公布內閣部長人選。

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