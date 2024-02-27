泰勒絲父親驚傳「痛毆狗仔」　他報案怒控：一拳揍在我臉上

▲2014年，泰勒絲與父親走在紐約市街頭。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）正在舉行世界巡迴演唱會Eras，26日晚間於雪梨結束在澳洲的演出。不過，她的71歲父親史考特（Scott Swift）卻被傳出涉嫌攻擊狗仔、甚至一拳打在對方臉上，當局目前正在調查中。

《澳洲廣播公司》（ABC）報導，澳洲記者麥克唐諾（Ben McDonald）是Matrix Media的狗仔隊，在泰勒絲巡迴來到澳洲後，一直在雪梨各處追蹤拍攝這名來自美國的音樂巨星，已經向警方報案，指控泰勒絲的父親攻擊自己。

根據麥克唐諾說法，泰勒絲完成最後一場演出後，在雪梨港一艘郵輪上舉行慶功宴，27日凌晨與團隊下船時，隨扈一直用雨傘推擠他的鏡頭與臉龐，而在某個時間點，史考特突然「加入戰局」，「他衝了過來，然後一拳揍在我臉上。」

Taylor Swift's Father Being Investigated for Allegedly Attacking Paparazzi | Click to read more https://t.co/DZECUs4lZG — TMZ (@TMZ) February 26, 2024

麥克唐諾表示，事發當時，泰特絲已經坐在車裡，而史考特全程沒有說任何一句話。他起初以為攻擊者是一名「缺乏訓練並且不專業的」當地維安人員，「在23年（的職業生涯）裡，我從未被攻擊過，遑論被某人的爸爸一拳打在臉上」，幸好傷勢並不嚴重。

對此，新南威爾斯州（NSW）警方證實，「一名71歲男性據稱在凌晨約2時30分於中立灣碼頭（Neutral Bay Wharf）攻擊一名51歲男性，然後離開該地點。」被襲者報案之後，負責轄區的警局正在調查中。