德州野火失控！核武工廠緊急關閉　牛隻倉皇奔逃畫面曝光

▲德州野火失控蔓延,當地核武工廠緊急關閉,牛隻拼命逃竄。(圖/翻攝自X)



記者張方瑀/綜合報導

美國德州近來出現4起野火,燃燒總面積逼近30萬英畝(約4.3個台北市大),州長艾波特(Greg Abbott)針對州內60個郡發布災難聲明(disaster declaration)。由於火勢仍在迅速蔓延,位於當地的潘泰克斯核子工廠也宣布暫時關閉。

綜合外媒報導,德州農工林務局(Texas A&M Forest Service)指出,德州目前正發生4起野火,燃燒面積逼近30萬英畝,其中從哈欽森郡(Hutchinson County)燒起的煙屋溪大火(Smokehouse Creek Fire),燃燒面積達25萬英畝,成為德州史上第5大野火,且目前火勢完全沒有得到控制。

????#BREAKING: Urgent Evacuations are underway as Massive and Dangerous Wildfire Rapidly Spreads with emergency sirens sound throughout multiple locations ⁰⁰????#Texas | #USA



Currently, urgent mandatory evacuations are underway as emergency sirens blare for residents across the… pic.twitter.com/WB5BCbTtHJ