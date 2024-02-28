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「轉型正義最大的敵人」是它　林佳龍談228盼與時間賽跑

▲▼總統府秘書長林佳龍。（圖／翻攝自林佳龍臉書）

▲總統府秘書長林佳龍。（圖／翻攝自林佳龍臉書）

記者呂晏慈／台北報導

今天是228事件77周年，總統府秘書長林佳龍今（28）表示，時間是轉型正義最大的敵人，前輩們一一遠行，在在證明轉型正義是和時間賽跑的工作；記憶如果有重量，便是讓共同生活在台灣這塊土地上的人們，攜手追尋人權與正義、深化民主和自由，成為每一天的日常。

林佳龍今天上午透過社群平台表示，作家米蘭．昆德拉在《笑忘書》中寫道：「人類對抗權力的鬥爭，就是記憶與遺忘的鬥爭」；77年約莫是一個人一生的歲月，時間的推移不斷考驗眾人如何「記得」228，如何推動曾被稱為民主化「未竟之業」的轉型正義工作。

林佳龍細數，過去他在台中市長任內，著手台中地區228及白色恐怖時期政治受難者的口述歷史訪談與紀錄工作，整理成書，保存台灣人權的珍貴史料；也曾將228紀念日到407言論自由日這段期間規劃為「人權文化季」，舉辦座談、特展、音樂節、文化小旅行、裝置藝術展等系列活動，和民間團體合作，以更多元的角度和方式讓民眾了解228事件、討論並探索人權議題。

林佳龍回顧，2017年，對台中有深遠意義的「二七部隊」紀念碑落成，讓愛鄉愛土的精神永為後世緬懷，當年二七部隊長鍾逸人、警備隊長黃金島兩位前輩都到場見證，他們曾因挺身反抗國府軍隊身陷囹圄十餘年，出獄後仍為台灣民主奮戰不懈，然而，歲月無情，黃金島老先生在2019年辭世、鍾逸人隊長也在去年初永遠告別他深愛的土地，他們在生前都得到平反，撤銷了刑事有罪判決。

林佳龍表示，前輩們一一遠行，在在證明轉型正義是和時間賽跑的工作，每年眾人紀念、重新思考和再詮釋228，也是為了把握有限的時間，盡力去記得每一個受難者前輩和家屬的生命經驗，讓歷史和故事可以被聽見、紀錄、反省、重述，讓對抗威權、堅持民主自由的精神成為世代台灣人共同守護的價值。

林佳龍並指，在總統蔡英文任內，轉型正義工程得以系統性的推展，不僅政治受難者的「犯罪」污名獲得平反、回復名譽和權利；政治檔案也持續徵集、保存，同時進一步解密、開放；不義遺址的標示、轉型正義教育工作也正持續進行。台灣經歷協商式的民主轉型，更需要領導者的意志才能積極以行動落實轉型正義、開啟社會對話的可能。

林佳龍說明，這一年來，他多次獲邀出席國史館的檔案彙編與書籍出版活動，作為總統府直屬、國家最高史政機關的國史館，近年整編大量關乎台灣民主發展和轉型正義的重大史料與研究，從《基隆二二八檔案彙編》、《臺灣人民自救宣言案史料彙編》、《蔣中正日記》到《史明相關案件史料彙編》⋯⋯等諸多出版物，橫跨不同年代、擴及政治領導人和政治案件，「為國存史」的精神與行動力令人敬佩。

林佳龍表示，在新公開的政治檔案和歷史資料的基礎之上，眾人得以進一步研究、理解歷史事件，回首台灣民主的來時路，建構更強韌的民主共同體。他說，記憶如果有重量，便是讓共同生活在台灣這塊土地上的人們，攜手追尋人權與正義、深化民主和自由，成為每一天的日常。

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