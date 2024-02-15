影／總統府員工拿「雙總統」春聯索簽名　蔡英文笑：別拿去拍賣欸

▲總統蔡英文、副總統賴清德開工日向府內員工拜年。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

農曆春節初六（15日）適逢開工日，總統蔡英文、副總統賴清德一早則到府內各處室拜年、合影。特別的是，一位總統府員工拿著今年的總統春聯「萬物興龍」給蔡英文與賴清德簽名，蔡英文在簽完之後，還開玩笑地說，「不要拿去拍賣欸」，引起大家哄堂大笑，而該位員工則說，他們會永世保存。

總統府釋出上午蔡英文、賴清德今天早上向府內各處室內同仁拜年的畫面，蔡英文、賴清德受到府內員工歡迎，爭搶合影之外，還有人拿著今年的總統府春聯「萬物興龍」給兩位大家長簽名。有趣的是，蔡英文在簽完之後，開玩笑地叮嚀，「不要拿去拍賣欸」，馬上引起大家一陣笑聲。

事實上，今年總統府春聯是蔡英文8年任內，最後一張春聯；除此之外，這也是歷史上首次出現「雙總統」聯名的春聯，除了蔡英文為現任總統之外，賴清德也在2024年初總統大選中勝出，他不僅是現任副總統，也是總統當選人，這也讓今年總統府的春聯格外搶手。

蔡英文也透過臉書表示，今天是開工日，祝大家開工大吉，工作順利；而賴清德則表示，今天是初六，也是許多朋友開工的日子，祝福百工百業生意興隆，大家萬事順利。他說，新的一年、新的開始，「未來我們一起攜手前行，為更好的台灣打拚，繼續在對的路上，走向希望、走向世界。」

▲▼總統蔡英文、副總統賴清德開工日向府內員工拜年。（圖／總統府提供）

