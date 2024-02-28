加網友為1.3萬「獻裸聊初體驗」…少女嗨聊30分鐘！結局哭慘

▲男子騙少女裸聊。（示意圖／CFP，並非新聞當事人）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一20歲柳姓女孩4年前在網路認識一大8歲男子，在一次聊天中，男方稱支付3000元人民幣（約新台幣13189元），要求雙方裸體視訊，女孩答應後獻出裸聊初體驗。沒想到，這一次聊天讓柳女墜入深淵，因為裸體影片被錄下，她被威脅發生性關係，拒絕後被逼30次裸體視訊才能贖回影片。

大陸最高人民法院28日公布該案。2020年6月17日，被告人李男（1998年出生）用QQ 帳號添加同在一個群組的柳女（化名，2004年8月出生，事發時未成年）的QQ號，後雙方互相添加微信。

6月19日晚，柳女在朋友家中住宿，李男發訊息稱要視訊裸體聊天，柳女未同意，後李男答應支付柳女3000元（人民幣，下同）費用，柳女同意了要求。

視訊過程中，李男螢幕全黑，整個聊天過程持續了30多分鐘，視訊結束後，李男未支付3000元。

2020年7月6日，李男再次聯繫柳女，以散佈之前掌握的柳女裸體照片威脅再次裸體視訊聊天，後柳女於同月12日被迫與李男裸體視訊聊天，過程持續了10多分鐘。

2020年7月15日，李男再發訊息要求視訊裸體聊天，柳女未同意，後李男告訴柳女如果和他裸體視訊聊天30次或者去上海跟他發生一次性關係，就將保存在手機內的裸體聊天影片刪除，柳女便同意了李男視訊聊天30次的要求。當晚李男要求柳女和他進行了視訊裸體聊天，整個過程持續10多分鐘。

四川省攀枝花市某法院於2020年11月30日作出刑事判決，認定被告人李男犯強制猥褻罪，判處有期徒刑3年。宣判後，被告人李男提出上訴。四川省攀枝花市中級人民法院於2021年1月18日作出刑事裁定，駁回上訴，維持原判。