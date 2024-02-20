小雞「搬出母親求情」下場更慘！柬總理撂狠話　網：替你媽懲罰你

記者邱晟軒／綜合報導

「晚安小雞」、「阿鬧」直播造假，遭柬埔寨法院判刑2年。事發後，柬埔寨現任總理洪馬內19日日痛批2人自私外，更透露有人遊說釋放，指他們在台灣的母親重病，結果遭洪馬內痛罵一頓，怒斥如果此事為真，他們應該受到更嚴厲的懲罰。對此，有網友納悶，「為何晚安小雞搬出媽媽求情，下場反而更慘啊？」

柬埔寨總理洪馬內19日出席活動時，針對台灣網紅晚安小雞、阿鬧的直播造假事件發表談話。洪馬內透露，2人被判刑後，有人代表他們試圖干預此案，理由是他們在台灣的母親生病了。

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▲柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）不甩求情，公開說重話。（圖／達志影像／美聯社）

洪馬內表示，他在電話中就轟了回去，「他們應該照顧母親來表達對她的感激，而不是飛到另一個國家破壞聲譽並製造麻煩」。洪馬內強調，「我說如果他們母親生病了，他們更應該被判更重的刑罰，因為他們是不孝子。」

對於柬埔寨總理撂話，應該加重刑罰的說詞，有批踢踢八卦板網友以「為何晚安小雞搬出媽媽求情 下場反而更慘啊？」為題發文表示，這下好了，本來沒講沒事，一提到「家裡有病重母親要照顧」、「並要求釋放他們」等理由，反而讓柬埔寨總理更抓狂。直接對國際媒體公開說重話，主張應該關更久。

▲晚安小雞、阿鬧自導自演拍攝綁架凌虐影片，遭判處2年徒刑，。（圖／翻攝自柬中時報）

貼文曝光後，立刻掀起網友熱烈討論，許多網友認為「侮辱他國還想求饒」、「因為這招很常見，根本不信」、「做公益求緩刑都不一定有用了還敢情勒哦」、「做壞事前怎麼沒想到重病的母親」、「用台灣的壞習慣去國外踢鐵板了喔」、「洪森這種在東南亞跨越好幾代歷史的領袖關注你這個台灣小網紅，我想想都覺得不可思議」。

不少網友認同柬埔寨當局，指稱「垃圾在台灣過太爽，以為世界繞你轉啊」、「重病還跑出國，替你媽處罰你.」、「請務必關好關滿，感謝柬埔寨」、「犯了法，有人跟我求情我也是更賭爛」、「直播前怎麼沒想到媽媽病重，為自己做的事情負責」。