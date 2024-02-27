嘉義市府前機要專員涉貪收賄護航　遭判刑7年半定讞

▲嘉義市府前機要專員涉貪，最高法院判刑定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

嘉義市政府前機要專員吳健榮，遭檢方指控收受業者30萬元現金與20餘萬元的咖啡豆、茶葉等物品，協助業者在履約驗收、請款時不受刁難，因此被提起公訴。吳男一審無罪，但二審逆轉改判有期徒刑7年6月。全案再上訴，最高法院27日駁回上訴定讞。

據了解，吳健榮外傳為嘉義市長黃敏惠的心腹，他原本為工務處技士，2018年退休；而後黃敏惠勝選第三度擔任市長時，吳男2019年又以機要專員身分，回任市政府。但本案爆發後，2021年間吳男又辭去職務。

判決指出，吳男擔任工務處技士時，負責路面養護工程之調查、測量、設計、發包、施工監造、驗收結算及管線挖掘許可等業務。簡姓業者因承包「聯合挖掘申請業務管理服務案」工程，為求標案得以順利履約及請款、不受刁難，因此找上吳男，並分3次、每次10萬元，行賄吳男。

吳男辭職後回任，當時擔任機要人員，負責推動首長交辦及專案列管事務，並辦理一般綜合性行政等機要性業務（含督導建設處、工務處及都市發展處等辦理之採購招標工作）、市府有關業務之聯繫配合事項及市長臨時交辦事項之業務。陳姓業者的營造公司承包多件嘉義市府的工程案，業者也為求工程案順利履約，分3次給予吳男10萬6,700元咖啡豆與茶葉、2萬8,500元咖啡豆、價值8萬2,500元茶葉。案經廉政署查緝屬實後，報請檢方提起公訴。

一審法院判決無罪，但上訴二審後，高等法院台南分院審理後，逆轉改判吳男有期徒刑7年6月、褫奪公權5年。吳男上訴第三審，最高法院審理後，27日駁回上訴，吳男將發監執行