嫌鄰居噪音害失眠　割頸放血殺害他！莽男跳港避責遭逮

▲許男砍死鄰居，跳入碧砂漁港躲藏。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

基隆市男子許朝宗，不滿樓上鄰居老是製造噪音，害他失眠；雙方因此多次口角爭執。2022年9月間，許男趁著鄰居下樓倒垃圾時，持利刃刺入鄰居頸部，對方倒臥血泊中而死。許男犯案後跳入碧砂漁港躲避責任，但仍遭逮。一審將他判刑14年，高院二審22日仍判刑14年。可上訴。

判決指出，許男（現年68歲）17年前約50歲左右就退休，當時自己一人平日居住在基隆市中正區某公寓2樓，生活頓失重心，身心出現狀況，而有焦慮及憂鬱症狀；這也讓他原本就易怒的個性，更加暴躁，不易入眠。許男也因為這些因素，更加難以忍受聲響。

而許男認為住在樓上、大他一歲的黃姓男子，經常製造地板、牆壁的噪音，讓他更難入眠，因此常常找黃男理論，2人也為此經常爆發口角。案發前三個月，許男狀況更加惡化，認為自己被黃男以「三字經」辱罵，甚至附近有鄰居朗誦帶「髒話」之佛經，感覺自己被鄰居「監視」、「針對」。到了案發前5天，許男與黃男大吵一架後，就拿出家中的水果刀，暗藏在一樓的機車行李箱內。

案發當天晚間8點多，許男趁著黃男下樓倒垃圾時，再度上前質問製造噪音的事情，但黃男不理會。許男情緒爆炸，轉身到機車前拿出預藏的水果刀，朝黃男的頸部、背部、肩膀等處刺入。黃男因頸動脈遭砍斷，倒臥血泊中，雖然被緊急送醫但仍不治。至於犯案後的許男則丟棄兇刀後，駕車到碧砂漁港，縱身一躍跳入海中。警方獲報後到場搜尋，直到隔天上午6點半左右，才發現許男躲在碼頭接駁平台下，身體大部分都泡在海水裡，已經超過8個小時。警方逮捕許男，檢方依照「殺人罪」嫌提起公訴。

一審法院認定許男有精神疾病，但行為時並未受精神疾病影響而喪失行為辨識能力，因此不予減刑，將許男判刑14年。案件上訴二審，高等法院審理後，22日宣判，駁回上訴，仍舊維持14年的刑度。

▼許男躲在碧砂漁港接駁平台下一晚，身體都泡在水裡。（圖／記者郭世賢翻攝）