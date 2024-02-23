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大陸 大陸焦點 特派現場

辭穩定工作當直播主！正妹護理師「1年爽賺400萬」…下場竟是入獄

▲護士。（圖／CFP）

▲護士做女主播被逮捕。（示意圖／CFP，并非新聞當事人）

記者鄭思楠／綜合報導

出生於1994年的段姓女子，原本是一名女護士。辭職後，她成為某網路平台的一名女主播，靠唱歌才藝賺取打賞結識了陳姓男友，他也是一名90後遊戲主播。面對利益的誘惑，段女與男友踏上一條「掙快錢」的不歸路，組織「粉絲」利用正規平台的開獎小遊戲，隱蔽建立房間，吸引他人參與賭博。

據《紅星新聞》報導，之後，段女租下別墅，四處招主播和客服，開設工作室，利用直播平台進行網路賭博。段女自稱每年能有百餘萬人民幣（約新台幣超400萬）收入，並在電腦上方牆上貼上了「人生規劃」，「一年買車，兩年換房……。」

2020年夏天，段女找到之前的女同事糖糖，一番遊說之後，出生於1996年的糖糖，帶著出生於2001年的親妹妹果果一起加入段女的工作室，當起了主播客服。

從此，這對「姐妹花」在別墅工作室裡通宵達旦地敲擊鍵盤招攬賭客。雖然知道自己從事違法勾當，但每月上萬元（人民幣，下同）的收入，對年輕的她們而言，無疑是個巨大的誘惑。

從一開始的陌生，到慢慢熟練，主動招攬逢迎，直到後來東窗事發，該團夥近日被四川眉山市洪雅縣警方逮捕。

2月22日，目前此案已二審宣判，陳男和段女犯開設賭場罪，分別被判處有期徒刑6年、處罰金20萬元及有期徒刑5年6個月，並處罰金15萬元。糖糖、果果因犯開設賭場罪，分別被判處有期徒刑1年5個月，緩刑1年6個月，並處罰金1萬5千元；有期徒刑1年2個月，緩刑1年6個月，並處罰金1萬2千元。其餘9人也分別領刑。

2月21日，段女的母親及叔叔透露，段女讀書後進醫院上過班，但因長期熬夜，有時晚上忙起來一晚上都沒法休息，後來才選擇從醫院離開，家裡的人也支持。

段女從事主播行業，一開始是才藝、遊戲主播，後來受了別人影響才走上了這條路，「不管怎麼樣，她有錯，我們也承認。」她家人稱，段女知道這事的嚴重性後非常後悔，「她曾把男友陳男帶到家裡面來過，我們也滿意，要是沒有這個事，他們肯定都結婚了。」

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