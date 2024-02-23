雲林縣前議員蕭慧敏買票案　判刑2年定讞須入監

▲雲林縣前議員蕭慧敏買票案，遭判刑定讞須入監。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

雲林縣前議員蕭慧敏，在2022年底九合一大選時向多人買票，包含提供500元現金買票，以及與樁腳合謀，以每票1000元的金額買票。一審將她判刑2年、緩刑5年，但二審台南高分院撤銷緩刑。全案再上訴，最高法院23日駁回上訴，將她判刑2年定讞，須入監執行。

檢方起訴指出，蕭慧敏在2022年參選雲林縣第20屆議員選舉時，為求連任，因此向多人買票。包含到蔡姓選民家中以500元現金當場買票，另外也交付現金給多名樁腳，包含1萬4千元給林姓樁腳、2萬5千元給李姓樁腳、10萬元給王姓樁腳、10萬元給蔡姓樁腳。其中僅王姓樁腳實際上找親友買票，其餘人出手前，就被檢警單位查獲。檢方查證屬實後，對蕭慧敏等人提起公訴。

一審法院審理時，蕭慧敏坦承犯罪，一審法院將她判刑2年，並宣告緩刑5年的自新機會，但須繳交100萬元給與公庫。案件上訴第二審，高等法院台南分院審理後，認為她曾任雲林縣議會第15、16、19屆縣議員的3屆議員，但卻以現任議員之身分而為賄選行為，嚴重妨害選舉之公正、公平與廉潔，對選風影響甚鉅。此外，台南高分院也認為，蕭慧敏總計發出的金額，要買票的數量高達240票，顯非僅對至親好友偶發之賄選行為，而具有組織性、系統性及計畫性，且頗具規模，對於選風破壞之程度難認輕微。最後二審維持2年的刑度，但撤銷緩刑。

全案再上訴，最高法院23日駁回上訴，蕭慧敏遭判刑2年定讞，將入獄執行，最高法院也通知檢方啟動防逃機制。另外檢方也對蕭慧敏提出當選無效之訴，去年11月間蕭慧敏已經遭判決當選無效確定。