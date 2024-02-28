未支付16億港元本金及利息　碧桂園遭「清盤呈請」

▲碧桂園麻煩不斷。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

繼恆大破產之後，碧桂園也麻煩不斷！碧桂園2月28日早間公告稱，Ever Credit Limited於2月27日向香港特別行政區高等法院提出對公司的清盤呈請，內容有關呈請人與碧桂園之間本金約16億港元的未支付定期貸款及應計利息。

據了解，這筆債務的債權人是化工企業建滔集團。去年10月，建滔集團曾公告稱，碧桂園未能根據融資協議償還建滔集團15.98億港元款項，並向碧桂園發出法定要求償債書。此前，碧桂園以「債轉股」抵銷了部分款項，但未償還的15.98億港元仍需以現金償還。

針對清盤呈請，碧桂園方面回應稱，公司涉建滔集團的債務金額在境外整體有息負債佔比很低，單一債權人的激進行動不會對公司保交樓、正常經營以及境外債務整體重組產生重大影響。參考業內其他違約上市房企案例，個別債權人向香港法院申請公司清盤的情況較為常見。公司堅決反對呈請書，並將尋求法律意見，採取一切必要行動，與顧問團隊積極妥善抗辯應對。

此外，碧桂園稱，自公告無法如期償付所有境外債務以來，公司已聘請財務和法律顧問，協助評估集團的資本結構及流動性狀況，並制定整體的解決方案。目前已與境外主要債權人團體代表小組建立了有效溝通機制，境外債整體重組正在積極有序推進。各方堅信，公司清盤是各方皆輸的結果。本公司將持續與主要境外債權人團隊積極協商溝通與協作，以尋求最優解決方案。目前公司各項經營一切正常，將繼續以保交付、保經營為主要工作目標，最大程度保障購屋業主、債權人、投資人及員工在內的所有利害關係人權益。

碧桂園為中國最大的房企之一，按銷售規模與恆大同級，後者於2021年首次出現境外債務違約，之後多次與債權人交涉未能達成重組協議，最終在2022年6月被入稟清盤，期間聆訊已多次延期，終於上月因債務重組未有進展而被高等法院頒令進入清盤。