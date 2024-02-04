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碧桂園逾30項目列「融資白名單」　有望獲貸款支持

▲▼大陸房地產巨頭碧桂園。（圖／視覺中國CFP）

▲大陸房地產巨頭碧桂園。（圖／視覺中國CFP）

文 ／中央社

中國大型房企碧桂園計逾30個項目獲列專案融資白名單，有望獲貸款支持；有銀行人士透露，在這波專案融資白名單措施下，風險控制仍是第一優先考量，對於放貸房企持保留態度。

中國住房和城鄉建設部（住建部）日前召開城市房地產融資協調機制部署會，會上表示，在1月底前釋出第一批房地產專案融資白名單，其將可爭取貸款。房地產項目是否被納入專案白名單，將由城市房地產融資協調機制評估、送案。

路透社3日報導指出，中國大型房地產開發商碧桂園計有30多個項目被中國地方政府列為適合融資支持項目。

碧桂園回應，這些被列入項目分布於海南省、湖北省、四川省、山東省、重慶市，項目被列入白名單後，可獲得融資支持，將有助於舒緩流動性壓力，確保房屋完工。

路透社2日報導提到，中國政府計畫增加房地產項目融資支持；不過銀行對於提供貸款給房地產企業抱持謹慎態度，這將是政府這波支持房地產措施在目前推動上最大障礙。

報導引述一名來自股份制銀行企業貸款部門的經理的意見表示，在這波專案融資白名單措施中，銀行仍會優先考慮風險控制。

這名不願透露姓名的經理指出，可獲得融資支持的白名單項目，銀行多會選擇國企開發項目，因為國企財力雄厚，在風險評估上，會是較為安全的選擇。

另一名國有銀行河北分行經理坦言，如果有其他較優質的項目，銀行會盡量地避免房地產項目，地方政府所編列專案融資白名單是「參考用」，評估是否放貸、放貸金額多少的決定權仍在銀行手上。由於事涉敏感，這名經理拒絕透露姓名。

一家大型私人開發商有債務違約問題，其高層在報導中表示，其公司所持有的房地產項目和其他一些陷入困境的房地產業同行所持項目被列入重慶市第一波白名單；雖被名列白名單，不過目前尚不確定是否可獲得銀行融資支持。

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