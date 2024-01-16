碧桂園拚「盤活」資產　分析師：重點在新售房

▲碧桂園在天津的住宅建築工地。（圖／路透）

文 ／中央社

中國大陸房企碧桂園正努力交付新建住房，以盤活資產，希望藉此令公司走出債務危機；不過，有分析師指出，碧桂園要改善債務問題，重點在新售房。

綜合大陸媒體的消息，碧桂園昨天召開年度工作會議，集團董事局主席楊惠妍在會上強調，2024年集團的重點工作仍然是保交付、保經營和保信用，年內預計住房交付量超過48萬間。

她並說，目前公司9檔境內債券已成功展（延）期，境外債務管理措施也在有序推進。

楊惠妍強調：「家族肯定與公司共命運，會全心全意、真心真意地為公司的發展努力，目前也在盡力盤活資產。」

大陸房地產市場自前年初起爆雷，大部分房企陸續無法償還債務，其中以恆大集團最受矚目，且至今無法解決問題，而集團主席許家印已被當局「依法採取強制措施」。

碧桂園是大陸較大型的民營房企，一向在廣東發展，許多港人和澳門人在廣東購買的住房，不少都是碧桂園建造的；由於碧桂園建造的住宅有品質，加上有信用，在廣東及港澳一帶形象良好。

因此，對於碧桂園這次陷入債務危機，不少港人也感到驚訝。

對於碧桂園能否渡過難關，香港個別股票分析師今早表示，碧桂園努力交付的住房是預售房，目前只是兌現承諾，對改善公司債務幫助不大，對股價改善也不大。

分析師認為，真正改善碧桂園債務的是該公司新售房的數量，這是新收入，有了收入，才能改善債務問題。

截至今早10時，碧桂園股價報港幣0.73元（約新台幣2.92元），微升0.01元或1.38%，變化不大。