遭爆共浴80歲富商　「帝寶名媛」李珍妮回應了

▲李珍妮被爆與帝寶（圖）鄰居傳新戀情，還要求王姓富商歸還磁扣鑰匙。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

王姓富商的友人A小姐告訴本刊，李珍妮冷落王姓富商後搭上帝寶的鄰居，甚至在鄰居的太太過世後登堂入室，讓鄰居的女兒十分不爽，加上李跟王的新聞曝光，李擔心新對象吃醋，最近以搬家為由，要王把磁扣還給她，王已照辦。

「李珍妮這種人誰碰到誰倒楣！」A小姐不滿地說，李非常自私，為了保護新戀情，竟公開說謊，拿了王姓富商的錢，還將王的照片提供給媒體，公布他的身分，令人無法苟同；王是好人，雖然遭李無情切割，但他每次談起這段往日情，還是回憶滿滿，鮮少口出惡言，並說李是名女人，讓他樂在其中，加上李手腕強，對男人很有一套，所以他對李也十分大方。

「李珍妮跟王姓富商認識沒多久就告訴王，之前有位半導體大亨買帝寶安頓她跟女兒，但得知女兒的生父另有其人後，二人分手，後來她跟衣架大王陳友亮的戀情也無疾而終，自曝一個人無依無靠，讓王聽了很心疼。」A小姐說，李還宣稱準備考司法官，營造積極的一面，讓王認為她有上進心，藉此博取好感，成功當了王的女友。

▲名媛王子苓（右）、前主播李雅楹（中）不滿被李珍妮罵「做雞的」，已對李珍妮提告。

「李珍妮的套路都一樣，根本是心術不正！」王子苓表示，她5年前介紹剛喪偶的表舅給李認識，李得知對方是退休牙醫，又有好幾戶房產，開始獻殷勤，認識沒幾天就說要從帝寶搬東西借放在對方家，王子苓的表舅認為李動機不單純，將此事告知王，讓王驚覺引狼入室，對表舅感到不好意思。

王子苓說，李珍妮至今仍持續抹黑她跟李雅楹，就連她在讀醫學院的女兒也遭波及，遭李誣指她跟女兒聯手詐騙王姓富商，甚至公開女兒姓名及銀行帳號，導致女兒被同學用異樣眼光看待，在校園遭到霸凌，女兒因此被迫改名。為了捍衛女兒跟自己的清白，她堅持對李告到底，絕不姑息。

針對爆料內容，李珍妮全盤否認，她強調未跟富商交往、不曾接受金援，更不可能跟富商泡澡還傳性感照片給對方，並表示她現已搬出帝寶，目前單身，否認跟帝寶鄰居交往，並指出王子苓才是王姓富商的女朋友，還爆料王姓富商在上個月匯款200萬元給王子苓，至於其他細節李珍妮則不願多談。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導

【全文】共泡玫瑰浴 月給40萬 王姓富商爆與李珍妮不倫戀

【揪富商帝寶共浴】共泡玫瑰浴、月金援40萬 富商親認與李珍妮不倫戀

【揪富商帝寶共浴1】控李珍妮作賊喊抓賊 她爆帝寶名媛勾引富商洗澎澎