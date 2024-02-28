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溪口環境清潔日　曾氏洋樓元宵後大清掃獲新生

▲▼ 溪口環境清潔日！元宵後大清掃 曾氏洋樓獲新生 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 溪口環境清潔日！。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為持續消除嘉義縣轄區髒亂點、並強化民眾自主巡查、清掃居住環境，溪口鄉公所在溪口北極殿元宵節百年庄境祈福活動過後，縣長翁章梁、溪口鄉長孫維聰、縣議員劉雅文等民代，與溪西村、溪東村及溪北村村民和志義工們進行環境大清掃，所有人一齊挽起袖子共同清掃，將元宵節慶祝後所遺留在周遭環境中的垃圾清除，為家園付出心力。

▲▼ 溪口環境清潔日！元宵後大清掃 曾氏洋樓獲新生 。（圖／嘉義縣政府提供）

溪口鄉擁有豐富的文化歷史，元宵節為台灣傳統民俗節日，其中最具代表的百年歷史溪口北極殿，每年元宵連續三天庄境祈福活動尤為盛大，各陣頭輪番上陣，施放各式鞭炮，是在地鄉民共同的記憶，在元宵時人們點燃煙火和鞭炮，為節日增添熱鬧的氣氛。

▲▼ 溪口環境清潔日！元宵後大清掃 曾氏洋樓獲新生 。（圖／嘉義縣政府提供）

活動過後，環境難免有些未來得及清理或未清理乾淨的垃圾；翁章梁說，嘉義縣環保局今年持續推動「村里清潔大作戰」，由18鄉鎮市公所進行村里清潔環境，針對髒亂處提出改善策略；希望藉由辦理村里清潔大作戰，鼓勵民眾能夠自發清理周遭環境，傳統活動過後也不忘顧環保。

▲▼ 溪口環境清潔日！元宵後大清掃 曾氏洋樓獲新生 。（圖／嘉義縣政府提供）

此外，鄉內的縣定古蹟曾氏洋樓，曾氏先人從清代至日治時期均為地方仕紳，曾任官務，它見證了溪口鄉的歷史與文化，透過環境清理重整昔日榮光，喚起村內耆老們過往記憶。

▲▼ 溪口環境清潔日！元宵後大清掃 曾氏洋樓獲新生 。（圖／嘉義縣政府提供）

環保局提醒民眾，若家中有廢棄不要的大型家具等，可提前向當地清潔隊預約清運時間，清潔隊將協助前往載運，避免放在屋外風吹雨淋，而導致環境髒亂造成病媒蚊孳生，環境維護需靠村里民持續清掃，共同打造宜居環境。

 
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