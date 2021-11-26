「走進溪口－星空下的婚宴」　在地食材鵪鶉入菜席開70桌

▲▼「走進溪口－星空下的婚宴」 12月11日幸福登場。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣文化觀光局今年再與崙尾天赦竹編發展協會攜手合作，延續去年「稻田上的饗宴」熱度，12月11日將於溪口鄉公所及溪口鄉文化生活館廣場，舉辦以中式婚俗為主的「走進溪口－星空下的婚宴」，用傳統的中式儀軌、豐富藝文表演、精緻在地料理填滿訪客身心靈，更邀請新人佳偶席開慶祝，一同見證幸福。

活動當天，鄉公所草地將做為裝置藝術及遊具區，特別製作許多喚回兒童時期記憶的竹裝置藝術及各式童玩，同時也串連溪口國小120年校慶活動，上午到中午時段規劃小型市集，歡迎參觀選購。

迎親儀式將於下午3點啟動，地方社區夥伴組合迎親隊伍，路線從溪口鄉公所到溪口鄉文化生活館，緊接著是傳統中式儀軌，最後由新郎官率領新娘花轎返回鄉公所；晚宴則安排溪淳舞蹈班及水噹噹舞蹈班帶來演出，更邀請嘉義縣享負盛名的神奇樂坊演奏國樂，在晚宴穿插曲目，讓賓客盡享悅耳幸福篇章。

今年晚宴料理以在地飼育的鵪鶉為主菜，搭配精緻在地食材，包括四色拼盤、溫暖魚翅羹、鵪鶉三吃、滋補黑米糕、主廚炒鱔魚等菜色，特色甜品為泡芙及紅豆圓仔湯，滿滿十道菜，邀請大家感受滿滿鄉土風味；婚宴預計邀請3到5對新人及親友參加，每對新人最多可報名20桌，「親友認桌」預計60桌，另「個人報名」則開放100席、共10桌，邀請遊客「逗鬧烈」共襄盛舉。

25日上午，縣府招商空間舉行宣傳記者會，嘉義縣長翁章梁、溪口鄉長孫維聰、溪口鄉農會總幹事劉純婷、文觀局副局長李茂鐘、竹編發展協會總幹事蔡世緯皆前來響應，現場陳設各種竹編飾品、喜餅、糖果，也帶來竹轎迎娶表演，扣合傳統婚宴主軸，翁縣長更戴起竹編戒，直呼好漂亮！

翁章梁表示，12月11日溪口有大事，延續去年熱度，今年以婚禮、竹編的轎子為主題，還特別邀請真的要結婚的新人一起玩，活動可以體驗溪口在地風情，還有熱情表演，希望大家當天可以一起來參加，感受溪口熱情！

文觀局指出，溪口鄉好水好田育養一群善良、知足的鄉親，藉由這次活動展現社區營造的精實成果，有吃又有玩，適合攜家帶眷、揪團報名，邀請大家用親近鄉土的心，趁著週末到農村走一走，感受濃濃婚禮幸福。報名網址如下

團體（按桌數，一桌10人)報名表 https://reurl.cc/L7zL3K

個人（按人數）報名表 https://reurl.cc/q1jXDp